बैंक्वेट हॉल में गर्लफ्रेंड का प्रेमी ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर किया गैंगरेप! दुष्कर्म के बाद चुरा लिए सोने-चांदी के जेवर

पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों के निर्देशन में किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। पुलिस की टीमें चौथे फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग आरोपियों के लिए कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं।