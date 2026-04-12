बैंक्वेट हॉल में गर्लफ्रेंड का प्रेमी ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर किया गैंगरेप! दुष्कर्म के बाद चुरा लिए सोने-चांदी के जेवर

प्रतीकात्मक तस्वीर
Boyfriend Raped Girlfriend: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नूरपुर क्षेत्र से एक विचलित कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक नाबालिग किशोरी, जो अपने प्रेमी के वादों और बहकावे में आकर उसके साथ जीवन बिताने के सपने देख रही थी, उसी के द्वारा क्रूरता का शिकार बनाई गई। यह घटना ना केवल एक अपराध है, बल्कि उस भरोसे की हत्या है जो एक किशोरी ने अपने कथित प्रेमी पर किया था।
वारदात की शुरुआत 8 अप्रैल की रात को हुई। पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, आरोपी टीटू पाल ने एक सोची-समझी साजिश के तहत किशोरी को नशीली गोलियां दी थीं। उसने किशोरी को इस बात के लिए राजी किया कि वह इन गोलियों को अपने परिवार के सदस्यों की चाय में मिला दे, ताकि वे गहरी नींद में सो जाएं और वे दोनों आसानी से घर से निकल सकें।
टीटू के प्रति अंधे विश्वास के कारण लड़की ने वैसा ही किया। उसने चाय में नशीली गोलियां मिला दी। चाय पीते ही पूरा परिवार बेसुध हो गया। इसके बाद टीटू अपने 3 अन्य साथियों—विशेष, रितेश और एक अन्य किशोर (बाल अपचारी)—के साथ घर पहुंचा और किशोरी को वहां से ले गया।
इसके बाद आरोपी किशोरी को एक स्थानीय बैंक्वेट हॉल में ले गए। वहां उस असुरक्षित और डरी हुई किशोरी के साथ टीटू और उसके तीनों साथियों ने सामूहिक दुष्कर्म (गैंगरेप) किया। किशोरी की अस्मत लूटने के बाद भी इन दरिंदों का मन नहीं भरा। उन्होंने किशोरी के घर से चोरी की वारदात को भी अंजाम दिया। आरोपी घर में रखे सोने-चांदी के कीमती आभूषण और करीब दस हजार रुपये की नकदी लेकर फरार हो गए।
घटना के बाद जब परिजनों को होश आया और किशोरी की आपबीती सामने आई, तो शुक्रवार को पीड़िता की मां ने थाने में FIR दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारियों ने तुरंत गांव का दौरा किया और घटनास्थल का निरीक्षण किया।
पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो (POCSO) एक्ट और सामूहिक दुष्कर्म की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। अब तक की कार्रवाई में पुलिस ने मुख्य आरोपी टीटू पाल के 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा (निगरानी) में लिया गया है।
पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों के निर्देशन में किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। पुलिस की टीमें चौथे फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग आरोपियों के लिए कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं।
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