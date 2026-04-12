12 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिजनोर

बैंक्वेट हॉल में गर्लफ्रेंड का प्रेमी ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर किया गैंगरेप! दुष्कर्म के बाद चुरा लिए सोने-चांदी के जेवर

Boyfriend Raped Girlfriend: बैंक्वेट हॉल में गर्लफ्रेंड का प्रेमी ने उसके 3 साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप किया। दुष्कर्म के बाद आरोपियों ने चोरी भी की। जानिए, पूरा मामला क्या है?

2 min read
Google source verification

बिजनोर

image

Harshul Mehra

Apr 12, 2026

girlfriend lover along with three of his friends gangraped her in a banquet hall bijnor

प्रतीकात्मक तस्वीर

Boyfriend Raped Girlfriend: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नूरपुर क्षेत्र से एक विचलित कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक नाबालिग किशोरी, जो अपने प्रेमी के वादों और बहकावे में आकर उसके साथ जीवन बिताने के सपने देख रही थी, उसी के द्वारा क्रूरता का शिकार बनाई गई। यह घटना ना केवल एक अपराध है, बल्कि उस भरोसे की हत्या है जो एक किशोरी ने अपने कथित प्रेमी पर किया था।

वारदात की साजिश: चाय में नशीला पदार्थ और अपहरण

वारदात की शुरुआत 8 अप्रैल की रात को हुई। पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, आरोपी टीटू पाल ने एक सोची-समझी साजिश के तहत किशोरी को नशीली गोलियां दी थीं। उसने किशोरी को इस बात के लिए राजी किया कि वह इन गोलियों को अपने परिवार के सदस्यों की चाय में मिला दे, ताकि वे गहरी नींद में सो जाएं और वे दोनों आसानी से घर से निकल सकें।

टीटू के प्रति अंधे विश्वास के कारण लड़की ने वैसा ही किया। उसने चाय में नशीली गोलियां मिला दी। चाय पीते ही पूरा परिवार बेसुध हो गया। इसके बाद टीटू अपने 3 अन्य साथियों—विशेष, रितेश और एक अन्य किशोर (बाल अपचारी)—के साथ घर पहुंचा और किशोरी को वहां से ले गया।

बैंक्वेट हॉल में सामूहिक दुष्कर्म और लूटपाट

इसके बाद आरोपी किशोरी को एक स्थानीय बैंक्वेट हॉल में ले गए। वहां उस असुरक्षित और डरी हुई किशोरी के साथ टीटू और उसके तीनों साथियों ने सामूहिक दुष्कर्म (गैंगरेप) किया। किशोरी की अस्मत लूटने के बाद भी इन दरिंदों का मन नहीं भरा। उन्होंने किशोरी के घर से चोरी की वारदात को भी अंजाम दिया। आरोपी घर में रखे सोने-चांदी के कीमती आभूषण और करीब दस हजार रुपये की नकदी लेकर फरार हो गए।

पुलिस कार्रवाई: पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज

घटना के बाद जब परिजनों को होश आया और किशोरी की आपबीती सामने आई, तो शुक्रवार को पीड़िता की मां ने थाने में FIR दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारियों ने तुरंत गांव का दौरा किया और घटनास्थल का निरीक्षण किया।

पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो (POCSO) एक्ट और सामूहिक दुष्कर्म की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। अब तक की कार्रवाई में पुलिस ने मुख्य आरोपी टीटू पाल के 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा (निगरानी) में लिया गया है।

जांच और फरार आरोपी की तलाश

पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों के निर्देशन में किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। पुलिस की टीमें चौथे फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग आरोपियों के लिए कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

‘देह व्यापार कर रुपये लाओ, नहीं लाई तो…’, पत्नी बोली-एक बार तेजाब का भी कर चुका इस्तेमाल, घरेलू सामान भी बेच डाला
बरेली
woman accuses husband of forcing her into prostitution and assaulting her bareilly up news crime

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Apr 2026 04:08 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / बैंक्वेट हॉल में गर्लफ्रेंड का प्रेमी ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर किया गैंगरेप! दुष्कर्म के बाद चुरा लिए सोने-चांदी के जेवर

बड़ी खबरें

View All

बिजनोर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अब जेल में कटेगी रातें! बिजनौर पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ शातिर अपराधी, लूट के लिए की थी बुजुर्ग महिला की हत्या

बिजनोर

70 साल का इंतजार खत्म! बंटवारे में आए परिवारों को जमीन पर मालिकाना हक, बिजनौर के 3856 परिवार को राहत

bijnor refugee land ownership rights up
बिजनोर

400 चोरियों का ‘मास्टरमाइंड’ गिरफ्तार: तालाब में बिछाया जाल, डंठल के सहारे मौत को मात दे रहा था शातिर चोर

mastermind thief bijnor arrest
बिजनोर

बिजनौर बना यूपी का इंडस्ट्रियल पावरहाउस: 750 करोड़ निवेश से ‘विदुर की धरती’ की नई तस्वीर

bijnor industrial hub agrysto investment up
बिजनोर

5 घंटे तक पानी में छिपा रहा…कमल की डंडी से लेता रहा सांस, ऐसे पुलिस के हाथ लगा 400 चोरियों का मास्टर माइंड

बिजनोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.