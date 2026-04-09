400 चोरियों का ‘मास्टरमाइंड’ गिरफ्तार: तालाब में बिछाया जाल, डंठल के सहारे मौत को मात दे रहा था शातिर चोर

चौंकाने वाली बात यह रही कि आरोपी ने तालाब में रहते हुए अपनी सांस केवल कमल की डंठल (कमल-नाल) के जरिए ली। रात के अंधेरे और घने शैवाल की वजह से वह पुलिस की नजरों से पूरी तरह ओझल हो गया। खितौला थाना पुलिस और गोताखोरों की टीम ने जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, तो पाया कि आरोपी पूरी तरह पानी में डूबा हुआ था और केवल कमल-नाल के सहारे बाहर से ऑक्सीजन ले रहा था। लगभग 5 घंटे की मशक्कत के बाद गोताखोरों ने उसे काई और शैवाल के बीच से ढूंढ निकाला।