9 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिजनोर

400 चोरियों का ‘मास्टरमाइंड’ गिरफ्तार: तालाब में बिछाया जाल, डंठल के सहारे मौत को मात दे रहा था शातिर चोर

Bijnor News: बिजनौर के शातिर चोर हरविंदर सिंह ने ट्रेन में चोरी के दौरान पुलिस को चकमा देने के लिए 5 घंटे तक तालाब में छिपकर कमल की डंठल से सांस ली। पूर्व पार्षद और देशभर में 400 से ज्यादा चोरी के मामलों में वांटेड, उसे गोताखोरों की मदद से आखिरकार गिरफ्तार किया गया।

2 min read
Google source verification

बिजनोर

image

Mohd Danish

Apr 09, 2026

mastermind thief bijnor arrest

400 चोरियों का 'मास्टरमाइंड' गिरफ्तार | AI Generated Image

Mastermind Thief Arrest: बिजनौर के रहने वाले शातिर चोर और मध्य प्रदेश की जबलपुर पुलिस के बीच ऐसा फिल्मी ड्रामा देखने को मिला, जो आमतौर पर केवल फिल्मों में ही दिखता है। आरोपी ने पुलिस को चकमा देने के लिए रीवा-इतवारी एक्सप्रेस ट्रेन के सिहोरा रोड स्टेशन के पास तालाब में छलांग लगा दी। वह करीब 5 घंटे तक तालाब में पूरी तरह छिपा रहा।

कमल की डंठल से सांस

चौंकाने वाली बात यह रही कि आरोपी ने तालाब में रहते हुए अपनी सांस केवल कमल की डंठल (कमल-नाल) के जरिए ली। रात के अंधेरे और घने शैवाल की वजह से वह पुलिस की नजरों से पूरी तरह ओझल हो गया। खितौला थाना पुलिस और गोताखोरों की टीम ने जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, तो पाया कि आरोपी पूरी तरह पानी में डूबा हुआ था और केवल कमल-नाल के सहारे बाहर से ऑक्सीजन ले रहा था। लगभग 5 घंटे की मशक्कत के बाद गोताखोरों ने उसे काई और शैवाल के बीच से ढूंढ निकाला।

पुराने फोटो ने खोली सनी की असलियत

गिरफ्तारी के बाद आरोपी लगातार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा। उसने अपना नाम बबलू और पता चंडीगढ़ बताया। लेकिन आरपीएफ थाना प्रभारी राजीव खरब को शक हुआ। उन्होंने याद किया कि 2018 में उन्होंने एक वांटेड चोर का फोटो सेव किया था। जैसे ही उन्होंने आरोपी को पुराने नाम 'सनी' से पुकारा, आरोपी सन्न रह गया और अपनी असल पहचान उगल दी।

बिजनौर का पूर्व पार्षद और शातिर चोर

जांच में यह खुलासा हुआ कि आरोपी का असली नाम हरविंदर सिंह है। उसकी उम्र 32 साल है और वह यूपी के बिजनौर का रहने वाला है। उसने अब तक देशभर में 400 से ज्यादा चोरियां की हैं। वह 2017 में बिजनौर के हल्दौर नगर निकाय से निर्दलीय पार्षद भी रह चुका है।

2018 में हीरे-जवाहरात और पिस्तौल की चोरी

2018 में आरोपी के पास से 70 लाख रुपये के हीरे और जेवरात बरामद हुए थे। उसी साल उसने अवंतिका एक्सप्रेस ट्रेन में एक यात्री की लाइसेंसी पिस्तौल और कैश भी चोरी किया। आरोपी हमेशा एसी कोच में ही वारदात करता था और टीसी से बचने के लिए बाथरूम में छिप जाता था। वह बिना टिकट सफर करता और हर बार नई पहचान बनाता।

8 राज्यों की पुलिस थी तलाश में

हरविंदर के खिलाफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मुंबई और कई अन्य राज्यों में केस दर्ज हैं। वह हर वारदात के बाद सिम बदल देता था और कभी कोई पहचान-पत्र अपने पास नहीं रखता था। फिलहाल, जबलपुर पुलिस और आरपीएफ उससे अन्य वारदातों के सिलसिले में पूछताछ कर रही हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

09 Apr 2026 09:30 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / 400 चोरियों का ‘मास्टरमाइंड’ गिरफ्तार: तालाब में बिछाया जाल, डंठल के सहारे मौत को मात दे रहा था शातिर चोर

बड़ी खबरें

View All

बिजनोर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बिजनौर बना यूपी का इंडस्ट्रियल पावरहाउस: 750 करोड़ निवेश से ‘विदुर की धरती’ की नई तस्वीर

bijnor industrial hub agrysto investment up
बिजनोर

5 घंटे तक पानी में छिपा रहा…कमल की डंडी से लेता रहा सांस, ऐसे पुलिस के हाथ लगा 400 चोरियों का मास्टर माइंड

बिजनोर

Bijnor News: नई नौकरी की खुशी मातम में बदली, संविदा पर आए ड्राइवर ने रोडवेज बस के भीतर ही लगा ली फांसी

bijnor bus driver suicide roadways case
बिजनोर

खिलौने वाली AK-47 निकली असली, दुबई में बैठे आकिब का संदिग्‍ध आतंकियों से कनेक्‍शन, SHO सस्पेंड

Akib Khan terror links , Bijnor police news
बिजनोर

बिजनौर में आदमखोर गुलदार पिंजरे में कैद: 20 दिन की दहशत के बाद गांव में लौटा सुकून

Man-eating leopard caged in Bijnor
बिजनोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.