बिजनौर बना यूपी का इंडस्ट्रियल पावरहाउस: 750 करोड़ निवेश से ‘विदुर की धरती’ की नई तस्वीर

बिजनौर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ आज भी कृषि ही है, विशेष रूप से गन्ना उत्पादन में यह जिला प्रदेश के अग्रणी क्षेत्रों में शामिल है। जिले में 10 शुगर मिलें संचालित हैं, जो किसानों की आय का प्रमुख स्रोत हैं। पहले गन्ना भुगतान को लेकर किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब समयबद्ध भुगतान व्यवस्था ने उनका विश्वास मजबूत किया है। इसके साथ ही, किसान अब पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर ड्रैगन फ्रूट और पॉलीहाउस में फूलों की खेती जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाकर अपनी आय में उल्लेखनीय वृद्धि कर रहे हैं।