Bijnor News: नई नौकरी की खुशी मातम में बदली, संविदा पर आए ड्राइवर ने रोडवेज बस के भीतर ही लगा ली फांसी

Bijnor bus driver suicide: यूपी के बिजनौर जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां रोडवेज बस के अंदर एक ड्राइवर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना मंगलवार देर रात की बताई जा रही है, लेकिन इसका खुलासा बुधवार सुबह हुआ। जब बस का कंडक्टर रोज की तरह डिपो पहुंचा और बस के अंदर गया, तो उसने ड्राइवर का शव गमछे के फंदे से लटका हुआ देखा। यह नजारा देख वह घबरा गया और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी है।