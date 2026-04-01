5 घंटे तक पानी में छिपा रहा…कमल की डंडी से लेता रहा सांस, ऐसे पुलिस के हाथ लगा 400 चोरियों का मास्टर माइंड

मंगलवार को मध्य प्रदेश के जबलपुर में रीवा-इतवारी एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच में एक महिला यात्री का पर्स चुराने की कोशिश करते पकड़े जाने के बाद हरविंदर सिंह ने पुलिस को चकमा देने के लिए सिहोरा रोड स्टेशन के पास खितौला इलाके के एक गहरे, काई और शैवाल से भरे तालाब में कूद लिया। वहां वह करीब 5 घंटे तक पानी की तह में पूरी तरह डूबा रहा और सांस लेने के लिए कमल की डंठल (कमल-नाल) का पाइप की तरह इस्तेमाल करता रहा। आखिरकार गोताखोरों की मदद से आरपीएफ और स्थानीय पुलिस ने उसे घनी काई के बीच से ढूंढ निकाला और गिरफ्तार कर लिया।