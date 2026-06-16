5 से 15 हजार में मिल रही ‘गन-पिस्टल’, ग्वालियर में ऑनलाइन बुकिंग- होम डिलेवरी की भी सुविधा

इसके अलावा यहां वर्चस्व दिखाने के लिए हथियारों को जरिया बनाया जाता है। कुछ साल पहले तक लोग लाइसेंसी बंदूकों को भी अपराधों के लिए किराए पर देते थे। अवैध पिस्टल और तमंचे बनाने का काम खंडवा और खरगोन के सिकलीगर करते हैं पुलिस को पता है। अवैध हथियारों का धंधा रोकना है तो दो नंबरी पिस्टल और तमंचे बनाने वालों के ठिकाने से लेकर खरीदने वालों तक की जड़ खोदना पड़ेगी, केवल पैडलर्स को पकड़ने से धंधा नहीं रुकेगा।