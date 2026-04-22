Kanpur News:आधी रात का खौफनाक सच, शराब, गुस्से और सनक ने घर को बना दिया कत्लगाह

जांच में सामने आया है कि आरोपी को शराब पीने की गंभीर आदत थी, जो परिवार में लगातार विवाद का कारण बन रही थी। थाना प्रभारी के अनुसार, इस आदत को केस की जांच में अहम कड़ी माना गया है। पड़ोसियों और परिचितों ने भी पुलिस को बताया कि आरोपी अक्सर नशे की हालत में घर आता था और छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करता था। यही नहीं, कई बार स्थिति इतनी बिगड़ जाती थी कि परिवार के अन्य सदस्य मानसिक दबाव में आ जाते थे। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि क्या आरोपी का व्यवहार नशे के कारण पूरी तरह अनियंत्रित हो गया था और क्या इसी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया।