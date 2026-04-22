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Kanpur News:आधी रात का खौफनाक सच, शराब, गुस्से और सनक ने घर को बना दिया कत्लगाह

Kanpur double murder case:कानपुर के किदवईनगर में पिता पर जुड़वां बेटियों की हत्या का आरोप है। जांच में शराब की लत और पारिवारिक तनाव सामने आया। सीसीटीवी फुटेज से पूरी वारदात की टाइमलाइन स्पष्ट हुई, पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।

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कानपुर

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Avanish Kumar

Apr 22, 2026

मासूम बच्चियों का हत्यारा पिता

कानपुर के किदवईनगर स्थित त्रिमूर्ति अपार्टमेंट में हुए दोहरे हत्याकांड ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया है। इस सनसनीखेज मामले में एक पिता पर अपनी ही जुड़वां बेटियों की हत्या का आरोप है। पुलिस जांच में अब जो तथ्य सामने आ रहे हैं, वे बेहद चौंकाने वाले हैं। शुरुआती पड़ताल में साफ हुआ है कि पारिवारिक तनाव, शराब की लत और गुस्से का खतरनाक मिश्रण इस दर्दनाक घटना की जड़ में है। घटना के बाद इलाके में दहशत और शोक का माहौल है, वहीं पुलिस हर पहलू को गहराई से खंगाल रही है ताकि सच पूरी तरह सामने आ सके।

शराब की लत ने बिगाड़ा पारिवारिक माहौल

जांच में सामने आया है कि आरोपी को शराब पीने की गंभीर आदत थी, जो परिवार में लगातार विवाद का कारण बन रही थी। थाना प्रभारी के अनुसार, इस आदत को केस की जांच में अहम कड़ी माना गया है। पड़ोसियों और परिचितों ने भी पुलिस को बताया कि आरोपी अक्सर नशे की हालत में घर आता था और छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करता था। यही नहीं, कई बार स्थिति इतनी बिगड़ जाती थी कि परिवार के अन्य सदस्य मानसिक दबाव में आ जाते थे। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि क्या आरोपी का व्यवहार नशे के कारण पूरी तरह अनियंत्रित हो गया था और क्या इसी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया।

दंपती के बीच लंबे समय से चल रहा था तनाव

पुलिस की शुरुआती जांच से यह भी स्पष्ट हुआ है कि पति-पत्नी के बीच लंबे समय से मनमुटाव और तनाव बना हुआ था। घरेलू विवाद अक्सर बढ़कर तीखी बहस में बदल जाते थे, खासकर तब जब आरोपी शराब के नशे में होता था। घटना वाली रात भी दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसने अचानक हिंसक रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि उस समय घर का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया था। पुलिस का मानना है कि लगातार बढ़ता तनाव और आपसी टकराव ही इस घटना की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा था, जिसने अंततः इतना भयावह रूप ले लिया।

सीसीटीवी फुटेज में सामने आई वारदात की टाइमलाइन

पुलिस के मुताबिक, अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरों ने घटना की पूरी टाइमलाइन स्पष्ट कर दी है। फुटेज में दिखता है कि रात में पत्नी, बेटा और दोनों बच्चियां अपने-अपने कमरों में सोने चले गए थे। इसके बाद आरोपी देर तक फोन पर व्यस्त रहा। रात 12:48 बजे वह बच्चियों के कमरे में प्रवेश करता है। फिर 1:50 बजे पहली बेटी की हत्या करता है और 3:35 बजे दूसरी बेटी की जान ले लेता है। बीच में 2:14 बजे वह एक बच्ची को लेकर कमरे से बाहर निकलता भी दिखाई देता है। यह पूरी घटनाक्रम बेहद सुनियोजित और डरावना प्रतीत हो रहा है।

हत्या के बाद आरोपी ने खुद दी पुलिस को सूचना

इस मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद ही पुलिस को फोन कर सूचना दी। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, वह सुबह 4:24 बजे कमरे से बाहर निकलता है और दो बार किचन में जाता है। इसके बाद जूते पहनकर लॉबी में पहुंचता है और 4:32 बजे पुलिस को कॉल करता है। पुलिस अब यह जानने की कोशिश कर रही है कि आरोपी ने ऐसा क्यों किया और उसके मन में उस समय क्या चल रहा था। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है, ताकि पूरी सच्चाई सामने लाई जा सके।

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Updated on:

22 Apr 2026 10:20 am

Published on:

22 Apr 2026 10:19 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / Kanpur News:आधी रात का खौफनाक सच, शराब, गुस्से और सनक ने घर को बना दिया कत्लगाह

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