सिद्धार्थनगर में दर्दनाक हादसा… बूढ़ी राप्ती नदी में डॉक्टर और MBBS छात्र की डूबने से मौत, परिजनों में मचा कोहराम

सिद्धार्थनगर में सोमवार का दिन काफी मनहूस रहा यहां मेडिकल कॉलेज में पोस्ट एक जूनियर डॉक्टर और MBBS सेकंड ईयर के छात्र की जोगिया उदयपुर थाना क्षेत्र में राप्ती नदी में डूबने से मौत हो गई, दोनों मेडिकल कॉलेज के दोस्तों के साथ राप्ती नदी में नहाने पहुंचे थे। दोस्तों ने जब उन्हें डूबता देखा तो मदद के लिए चिल्लाए, जब तक ग्रामीण पहुंचते तब तक दोनों गहरे पानी में विलीन हो चुके थे।