गोरखपुर में जूनियर डॉक्टरों की दबंगई, मानसिक रोगी को पीटकर किये अधमरा…ICU में भर्ती

प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉ. कंचन श्रीवास्तव, मेडिसिन के डॉ. राजकिशोर सिंह, सुपर स्पेशयलिटी के इंचार्ज डॉ. भूपेंद्र शर्मा समेत एक दर्जन से अधिक सीनियर डॉक्टर मौके पर पहुंचे। मेडिकल कॉलेज पुलिस चौकी और गुलरिहा थाने से भी पुलिसकर्मी मौके पर आ गए। पुलिस ने पीड़ित को एमबीबीएस छात्रों के चंगुल से निकाला। उसे लेकर चौकी पर पहुंचे। वहां मरीज बेहोश होने लगा, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने मेडिकल कॉलेज के सीनियर डॉक्टरों से बात कर उसे आनन-फानन में दोबारा ICU में भर्ती कराया। उसे आईसीयू में रखा गया है।