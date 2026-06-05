UP Police Constable Exam: सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण बैठक, 44 केंद्रों पर 3 दिन में 1.16 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल

प्रत्येक केंद्र पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी और अभ्यर्थियों की सघन जांच के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा केंद्रों के आसपास संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की नकल या गड़बड़ी को रोका जा सके। अधिकारियों ने बताया कि परीक्षा के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष योजना तैयार की गई है। अभ्यर्थियों को समय से केंद्र तक पहुंचाने के लिए रूट डायवर्जन और पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।