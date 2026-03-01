सिद्धार्थनगर में दर्दनाक सड़क हादसा…बाइक सवार दंपति की मौत, परिजनों में मचा कोहराम

पुलिस ने मृतकों की पहचान बांसी थाना क्षेत्र के भावपुर गांव निवासी महेंद्र मिश्रा और उनकी पत्नी सरिता के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दंपती किसी काम से बाजार की ओर निकले थे। आसपास के लोगों ने बताया कि कार की रफ्तार काफी तेज थी। टक्कर के बाद कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। इसके बाद चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त कार व बाइक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।