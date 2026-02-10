इन 3 बड़े शहरों से कनेक्ट होगा एमपी का ये शहर, नई फ्लाइट सेवाओं की तैयारी शुरु !

फिलहाल ग्वालियर एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए नियमित फ्लाइट्स संचालित हो रही हैं। हैदराबाद, इंदौर और पुणे के लिए फ्लाइट सेवा शुरू कराने लंबे समय से प्रयास किए जा रहे हैं। इन शहरों के लिए यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। नई फ्लाइट से न सिर्फ यात्रियों को सुविधा होगी, बल्कि ग्वालियर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी।