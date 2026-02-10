10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

इन 3 बड़े शहरों से कनेक्ट होगा एमपी का ये शहर, नई फ्लाइट सेवाओं की तैयारी शुरु !

Flight Connectivity: समर सीजन में हैदराबाद, इंदौर और पुणे के लिए फ्लाइट सेवा शुरू हो सकती है.....

less than 1 minute read
Google source verification

ग्वालियर

image

Astha Awasthi

Feb 10, 2026

Flight Connectivity

Flight Connectivity प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)

Flight Connectivity: 28 मार्च से शुरू होने वाले समर सीजन के साथ ही राजमाता विजयाराजे सिंधिया टर्मिनल से हैदराबाद, इंदौर और पुणे के लिए फ्लाइट सेवा शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। यदि यह योजना साकार होती है, तो ग्वालियर के यात्रियों को सीधे तीन बड़े शहरों से हवाई संपर्क मिल जाएगा।

फिलहाल ग्वालियर एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए नियमित फ्लाइट्स संचालित हो रही हैं। हैदराबाद, इंदौर और पुणे के लिए फ्लाइट सेवा शुरू कराने लंबे समय से प्रयास किए जा रहे हैं। इन शहरों के लिए यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। नई फ्लाइट से न सिर्फ यात्रियों को सुविधा होगी, बल्कि ग्वालियर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी।

समर सीजन में हैदराबाद, इंदौर और पुणे के लिए फ्लाइट सेवा शुरू हो सकती है। इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इन उड़ानों के शुरू होने से यात्रियों को दूसरे शहरों की यात्रा में काफी सुविधा मिलेगी। लोकेश कुमार यादव, डायरेक्टर, राजमाता विजयाराजे सिंधिया टर्मिनल

इंदौर फ्लाइट बंद होने से बढ़ी परेशानी

ग्वालियर से इंदौर के लिए वर्षों तक नियमित फ्लाइट सेवा उपलब्ध थी, लेकिन पिछले सवा साल से यह सेवा बंद है। इसके चलते यात्रियों को ट्रेन या सड़क मार्ग से सफर करना पड़ रहा है।

हर दिन 900 से अधिक यात्री कर रहे सफर

वर्तमान में ग्वालियर से तीन फ्लाइट्स संचालित हैं, जिनसे प्रतिदिन करीब 900 से 950 यात्री यात्रा कर रहे हैं। महीने के आंकड़े पर नजर डालें तो लगभग 25 हजार यात्री हवाई सफर कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

होली से पहले ‘स्पेशल ट्रेनों’ का हो गया ऐलान, चेक करें रूट और टाइमिंग
भोपाल
Holi Special Train

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

10 Feb 2026 05:08 pm

Published on:

10 Feb 2026 05:07 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / इन 3 बड़े शहरों से कनेक्ट होगा एमपी का ये शहर, नई फ्लाइट सेवाओं की तैयारी शुरु !

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

किराए पर वाहन लेने का झांसा देकर बड़ी ठगी

29 कार-ट्रैक्टर हड़पे, मास्टरमाइंड फरार
समाचार

गर्मी में ग्वालियर से बढ़ सकती है हवाई कनेक्टिविटी, हैदराबाद, इंदौर व पुणे के लिए फ्लाइट मिलने की उम्मीद

ग्वालियर

एमपी के पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के कार्यक्रम में भगदड़, एक महिला की मौत, कई घायल

Woman dies in stampede at former MP minister Narottam Mishra's event
ग्वालियर

कलेक्टर ने रमजान और महाशिवरात्रि को लेकर दिया बड़ा आदेश, बैठक में लिया फैसला

gwalior district peace committee meeting for upcoming religious festivals mp news
ग्वालियर

40 एंगल से सीसीटीवी, दो लेयर में 2 हजार जवान करेंगे सुरक्षा

डबरा में होगा आयोजन, शहर भी रहेगा सिक्योरिटी जोन
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.