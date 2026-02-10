एमपी के पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के कार्यक्रम में भगदड़, एक महिला की मौत, कई घायल

Narottam mishra- मध्यप्रदेश के पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा के कार्यक्रम में भगदड़ मच गई। ग्वालियर के डबरा में कलश वितरण कार्यक्रम में यह भगदड़ मची जिससे एक महिला की मौत हो गई जबकि कई घायल हो गए। पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कलश वितरण कार्यक्रम आयोजित किया था। कलश लेने के लिए महिलाएं उमड़ पड़ीं और इसी दौरान भगदड़ मच गई। हादसे के बाद कलेक्टर रुचिका चौहान अस्पताल पहुंची और हालात का जायजा लिया। इधर महिला के परिजन शव लेकर थाने पहुंच गए। कार्यक्रम आयोजक पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा भी थाने पहुंचे और पीड़ित परिवार को सांत्वना दी।