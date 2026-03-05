5 मार्च 2026,

गुरुवार

सागर

Bina में कुल्हाड़ी मारकर किसान की हत्या, ग्रामीणों ने हाईवे किया जाम

MP News: मध्य प्रदेश के बीना में किसान ही हत्या पर ग्रामीणों ने हाईवे जाम कर दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

सागर

image

Himanshu Singh

Mar 05, 2026

MP News: मध्य प्रदेश के सागर जिले के बीना के खुरई थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम खैजरा इज्जत गांव में खेत में मवेशी घुसने को लेकर विवाह हुआ था। जिसमें पांच लोगों ने मिलकर एक किसान की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी।

इस घटना से नाराज होकर परिजनों और ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे बीना-सागर रोड पर शव रखकर चक्काजाम कर दिया।

ग्रामीणों की मांग है कि आरोपियों के मकान तोड़े जाएं। साथ ही जो सरकारी नौकरी में हैं। उन्हें बर्खास्त करें और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है।

बताया जा रहा है कि विवाद के बाद भगवान दास मवेशी चराने के निकल गए थे। आरोप लगाया गया है कि पांचों आरोपियों ने हत्या की मंशा से पीछा किया और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया।

05 Mar 2026 02:21 pm

