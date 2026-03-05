Bina में कुल्हाड़ी मारकर किसान की हत्या, ग्रामीणों ने हाईवे किया जाम

MP News: मध्य प्रदेश के सागर जिले के बीना के खुरई थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम खैजरा इज्जत गांव में खेत में मवेशी घुसने को लेकर विवाह हुआ था। जिसमें पांच लोगों ने मिलकर एक किसान की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी।