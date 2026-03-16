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गोरखपुर

पाटिल निमिष दशरथ ने संभाला एसपी सिटी का कार्यभार, लगातार तीन वर्षों तक गाजियाबाद में तैनाती का बना चुके हैं रिकॉर्ड

गोरखपुर में निमिष दशरथ की एसपी सिटी के रूप में तैनाती हुई है, निवर्तमान एसपी सिटी अभिनव त्यागी भदोही के नए पुलिस अधीक्षक बने हैं। निमिष ने सोमवार को अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया।

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गोरखपुर

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anoop shukla

Mar 16, 2026

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, SP सिटी निमिष

गोरखपुर 2020 बैच के आईपीएस अधिकारी पाटिल निमिष दशरथ ने सोमवार को कार्यालय पहुंचकर विधिवत रूप से एसपी सिटी का पदभार ग्रहण किया। मूल रूप से महाराष्ट्र के सोलापुर निवासी पाटिल इससे पहले गाजियाबाद में डीसीपी ट्रामा सेंटर के पद पर तैनात थे और वहां करीब तीन वर्षों तक से अपनी सेवाएं दीं।

आम जनता को मिलेगी बेहतर पुलिसिंग

पदभार ग्रहण करने के बाद एसपी सिटी पाटिल निमिष दशरथ ने कहा कि गोरखपुर में जनकेंद्रित पुलिसिंग को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि आम जनता को पुलिस से बेहतर सहायता मिल सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि फरियादियों की शिकायतों का तत्काल निस्तारण किया जाएगा, जिससे किसी भी शिकायतकर्ता को बार-बार थाने या कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें।

पुलिस सक्रिय और संवेदनशील बनेगी

उन्होंने कहा कि पुलिस का उद्देश्य केवल घटना के बाद कार्रवाई करना नहीं, बल्कि घटना होने से पहले ही अपराध पर लगाम लगाना है। इसके लिए पुलिस टीम को सक्रिय और संवेदनशील तरीके से काम करने के निर्देश दिए जाएंगे।

शिकायतकर्ता के गलत सूचना पर उसपर होगी कारवाई

एसपी सिटी ने बताया कि हर शिकायत की गंभीरता से जांच की जाएगी और यदि कोई अपराधी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कारवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि कई बार शिकायतें आपसी या जमीनी विवाद से जुड़ी होती हैं, जिनमें प्रशासन और न्यायालय की प्रक्रिया भी अहम होती है।

इसलिए ऐसे मामलों में तथ्यों के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। इसलिए पुलिस हर मामले की निष्पक्ष जांच करेगी। यदि कोई शिकायतकर्ता गलत जानकारी देता है तो उस पर भी उचित कार्रवाई की जाएगी।

ईद पर रहेगी सुरक्षा चाक चौबंद

आगामी ईद के त्योहार को देखते हुए शहर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। एसपी सिटी ने बताया कि संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन कैमरों के माध्यम से निगरानी की जाएगी और पुलिस की गश्त बढ़ाई जाएगी, ताकि त्योहार शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में संपन्न हो सके।

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Published on:

16 Mar 2026 03:45 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / पाटिल निमिष दशरथ ने संभाला एसपी सिटी का कार्यभार, लगातार तीन वर्षों तक गाजियाबाद में तैनाती का बना चुके हैं रिकॉर्ड

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