एमपी के इस जिले में अधिकारियों, कर्मचारियों की सेलरी काटी, रोकी वेतन वृद्धि, सख्ती से मची खलबली

Dewas- एमपी में लापरवाही पर अधिकारियों, कर्मचारियों पर सख्ती का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में देवास में कई अधिकारियों, कर्मचारियों और चिकित्सकों पर कार्रवाई की गाज गिरी। उन्हें कारण बताओ नोटिस देने से लेकर सेलरी काटने, वेतन वृद्धि रोकने और निलंबित करने तक के निर्देश जारी किए गए हैं। देवास कलेक्‍टर ऋतुराज सिंह ने यह सख्त कदम उठाया। अधिकारियों, कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई से जिलेभर के प्रशासनिक हल्कों में खलबली मची है।