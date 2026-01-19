Ladli Behna Yojana- लाड़ली बहनों को मिलेगी बड़ी सौगात, 1-1 लाख रुपए देने की तैयार हो रही योजना

Ladli Behna Yojana- मध्यप्रदेश की लाड़ली बहनों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। जल्द ही उनके खातों में 1-1 लाख रुपए आ सकते हैं। लाड़ली बहनों को यह राशि गाय पालने के लिए दी जाएगी। उन्हें गौपालन योजना से जोड़कर आय बढ़ाने के लिए यह कवायद की जा रही है। लाड़ली बहनों के लिए यह योजना प्रदेश का पशुपालन विभाग तैयार कर रहा है। इससे राज्य सरकार को भी फायदा होगा। प्रदेश में दूध के उत्पादन में बढ़ोत्तरी का उसका लक्ष्य पूरा होगा और अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।