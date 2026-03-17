CM मोहन यादव का ऐलान, अब ‘खेती’ में नहीं खर्च करने पड़ेंगे लाखों रुपए

MP News: मजदूरों की कमी और कर्ज व फसल बर्बादी से जूझ रहे किसानों के लिए खेती करना मुश्किल होता जा रहा है। लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, तब कहीं उपज हो पाती है। सबसे ज्यादा खर्चा खाद-बीज व कृषि से जुड़े उपकरणों की खरीदी पर होता है। खासकर सभी किसानों के लिए कृषि उपकरण खरीदना आसान नहीं होता। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने किसानों को किराये पर कृषि से जुड़े उपकरण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।