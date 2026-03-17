एमपी के 5 जिलों में बनेंगे नए निकाय और उपनगर, शुरु हुई बड़ी प्रशासनिक कवायद

Bhopal Metropolitan Region - एमपी में मेट्रोपॉटिलन रीजन के तहत बड़ी कवायद की जा रही है। अब इसमें 10 लाख की आबादी पर एक निकाय तय किया जा रहा है। इसमें पूरी प्रशासनिक व्यवस्था होगी। ये एक उपनगर की तरह होगा, जहां लोगों को लंबी दूरी तय किए बिना अपनी जरूरत की वस्तुएं- सेवाएं मिल सकेंगी। नए जुड़े क्षेत्रों को विशेष क्षेत्र के तौर पर विकसित कर उन्हें मेट्रोपॉलिटन रीजन से जोडऩे के उपाय होंगे। ऐसे में भोपाल जिले में करीब 25 लाख आबादी के साथ आसपास के चार अन्य जिलों की 20 लाख आबादी आबादी मिलाकर यहां 5 से अधिक निकाय तय होंगे। इस प्रकार कुल 5 जिलों में नए निकाय और उपनगर बनेंगे। अभी इस पर बीडीए की कंसल्टेंसी एजेंसी प्रस्ताव तैयार कर रही है। अप्रेल 2027 तक प्रस्ताव तैयार हो जाएगा। गौरतलब है कि मेट्रोपोलिटन की नोडल एजेंसी बीडीए को बनाया है।