दवा है या जहर: एमपी के अस्पतालों में मिल रही ‘नकली’ दवाइयां, जांच में 10 फेल

Medicines -प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अमानक दवाओं की सप्लाई जारी है। 2026 की शुरुआत से अभी तक 10 तरह की दवाएं अमानक मिल चुकी हैं। सात तो केवल फरवरी में ही अमानक पाई गईं। इनमें सबसे ज्यादा जीवनरक्षक सिफिक्सिम, एमिकेसिन,सिप्रोफ़्लोक्सेसिन और मीरोपीनम जैसी एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। मीरोपीनम इंजेक्शन तो सीवियर संक्रमण की स्थिति में मरीजों की जान बचाने के लिए दिया जाता है जब अन्य एंटीबायोटिक्स असर नहीं करते। यही नहीं ब्लड ग्रुपिंग किट तक अमानक पाई गई है, जिससे मरीजों को खून चढ़ाने से पहले उसके ग्रुप का पता लगाया जाता है।