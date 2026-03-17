एमपी में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर बड़ा अपडेट, 3 प्रतिशत बढ़ोत्तरी को मिल सकती है मंजूरी

DA Hike- एमपी में सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों को आज बड़ी सौगात मिल सकती है। राज्य कैबिनेट आज महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी को मंजूरी दे सकती है। सीएम मोहन यादव ने होली के मौके पर प्रदेश के कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत बढ़ोत्तरी का ऐलान किया था। मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ता बढ़ाने के इस प्रस्ताव

को सरकार हरी झंडी दे सकती है। बैठक में करीब एक दर्जन अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी।