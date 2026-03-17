एमपी में 3 दिन आंधी-बारिश का अलर्ट, स्ट्रांग सिस्टम हो रहा एक्टिव, आज पड़ेगी भीषण गर्मी

एमपी में 3 दिन आंधी-बारिश का अलर्ट (Photo Source- Patrika)
Storm And Rain Alert in MP : मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन आंधी बारिश का अलर्ट है। प्रदेश के आधे हिस्सों में पानी गिरने की चेतावनी जारी की गई है। बता दें कि, ये पहली बार है जब मार्च के महीने में स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव हो रहा है, जिससे कई जगहों पर आंधी के साथ बूंदाबांदी देखने को मिलेगी। वहीं एमपी में गर्मी का दौर भी जारी है। सोमवार को खरगोन जिला सबसे गर्म रहा। आइए एक नजर डालते है मौसम के ताजा अपडेट पर…
मौसम विभाग के मुताबिक, 17 मार्च यानी मंगलवार की रात से उत्तर-पश्चिम भारत को वेस्टर्न डिस्टरबेंस प्रभावित करेगा। यह सिस्टम एमपी में होकर गुजरेगा। जिसके चलते प्रदेश में कहीं बारिश, आंधी और गरज-चमक देखने को मिलेगी। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर में भी असर दिखेगा। IMD ने बताया कि 18, 19 और 20 मार्च को बारिश होने की संभावना है।
प्रदेश में वर्तमान में दो चक्रवात और एक टर्फ सक्रिय है, लेकिन इसका ज्यादा असर नहीं है। यही वजह है कि सोमवार को एमपी के अधिकतर हिस्से में गर्मी का असर रहा। बात करें सबसे गर्म शहर की तो खरगोन में अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि खजुराहो, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, रायसेन, सागर, सिवनी, टीकमगढ़ और मंडला में पारा 37 डिग्री या इससे ज्यादा रिकॉर्ड हुआ। आज मंगलवार को भी तेज गर्मी पड़ेगी।
बड़े शहरों में भी पारा 35 के आसपास या इससे अधिक रहा। जबलपुर में पारा 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भोपाल में 35.2 डिग्री, उज्जैन और इंदौर में 35 डिग्री, ग्वालियर में 34.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार, मार्च के आखिरी हफ्ते से लू का असर देखने को मिलेगा। प्रदेश में अप्रैल और मई के महीने में हीट वेव चलेगी। करीब 15 से 20 दिन तक लू चलने की संभावना है।
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