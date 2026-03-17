एमपी में 3 दिन आंधी-बारिश का अलर्ट, स्ट्रांग सिस्टम हो रहा एक्टिव, आज पड़ेगी भीषण गर्मी

Storm And Rain Alert in MP : मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन आंधी बारिश का अलर्ट है। प्रदेश के आधे हिस्सों में पानी गिरने की चेतावनी जारी की गई है। बता दें कि, ये पहली बार है जब मार्च के महीने में स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव हो रहा है, जिससे कई जगहों पर आंधी के साथ बूंदाबांदी देखने को मिलेगी। वहीं एमपी में गर्मी का दौर भी जारी है। सोमवार को खरगोन जिला सबसे गर्म रहा। आइए एक नजर डालते है मौसम के ताजा अपडेट पर…