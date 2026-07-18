First Aid for Fracture: फ्रैक्चर होने पर सबसे पहले क्या करें? मेयो क्लिनिक और अमेरिकन रेड क्रॉस ने बताए फर्स्ट एड उपाय

First Aid for Fracture: हादसा कभी भी बताकर नहीं आता। घर में पैर फिसलने, खेल-कूद के दौरान या किसी रोड एक्सीडेंट की वजह से कई बार हड्डी टूट (Fracture) जाती है। ऐसे समय पर घबराने के बजाय अगर सही फर्स्ट एड (प्राथमिक उपचार) मिल जाए, तो मरीज की तकलीफ बहुत हद तक कम हो सकती है। मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) और अमेरिकन रेड क्रॉस (American Red Cross) ने कुछ जरूरी फर्स्ट एड उपाय बताए हैं, जिन्हें अपनाकर आप डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले मरीज की सही मदद कर सकते हैं।