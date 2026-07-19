आंख में बढ़ता काला निशान और लगातार जलन हो सकता है Eye Cancer, क्लीवलैंड क्लिनिक और NHS से जानें बचाव के उपाय

Eye Cancer Symptoms: जब भी हम कैंसर के बारे में सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर या लंग्स कैंसर की बात आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैंसर हमारी आंखों में भी हो सकता है? जी हां, इसे आई कैंसर (Eye Cancer) कहते हैं। बहुत से लोग आंखों में होने वाले छोटे-मोटे बदलावों को आम समझकर छोड़ देते हैं, जो आगे चलकर बड़ी मुसीबत बन सकता है।