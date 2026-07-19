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आंख में बढ़ता काला निशान और लगातार जलन हो सकता है Eye Cancer, क्लीवलैंड क्लिनिक और NHS से जानें बचाव के उपाय

Eye Cancer Cause: आंख में दिखने वाला कोई काला निशान कैंसर हो सकता है, जानिए Cleveland Clinic और NHS के अनुसार आंख के कैंसर (Eye Cancer) के शुरुआती लक्षण और बचाव के उपाय।
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भारत

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Nidhi Yadav

Jul 19, 2026

Eye Cancer Symptoms,Ocular Melanoma Signs,Eye Tumor Warning Signs,

आंख में बढ़ता काला निशान और लगातार जलन हो सकता है आंख का कैंसर- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)

Eye Cancer Symptoms: जब भी हम कैंसर के बारे में सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर या लंग्स कैंसर की बात आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैंसर हमारी आंखों में भी हो सकता है? जी हां, इसे आई कैंसर (Eye Cancer) कहते हैं। बहुत से लोग आंखों में होने वाले छोटे-मोटे बदलावों को आम समझकर छोड़ देते हैं, जो आगे चलकर बड़ी मुसीबत बन सकता है।

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) और एनएचएस (NHS) के अनुसार, आंख में दिखने वाला कोई भी नया काला निशान या लगातार होने वाली जलन आंख के कैंसर का शुरुआती संकेत हो सकती है। आइए समझते हैं कि यह बीमारी क्या है और इसके लक्षण क्या हैं।

क्या होता है आंख का कैंसर (Eye Cancer)?

आंख का कैंसर तब होता है जब आंख के अंदर या उसके आसपास की कोशिकाएं (cells) असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं और एक ट्यूमर का रूप ले लेती हैं। यह आंख के किसी भी हिस्से में हो सकता है, लेकिन इसका सबसे आम रूप इंट्राऑकुलर मेलानोमा (Intraocular Melanoma) है, जो आंख के पिछले हिस्से की पिगमेंट बनाने वाली कोशिकाओं से शुरू होता है।

आंख के कैंसर के लक्षण क्या होते हैं?

  • आंख में काला या भूरा निशान।
  • लगातार जलन या दर्द।
  • धुंधला दिखाई देना।
  • रोशनी की चिंगारियां दिखना।
  • आंख का बाहर आना।

क्यों होता है यह कैंसर?

  • धूप की हानिकारक किरणें (UV Rays)।
  • हल्की रंग की आंखें।
  • उम्र का बढ़ना।

डॉक्टर कैसे करते हैं इसकी जांच?

डॉक्टर एक विशेष लेंस और रोशनी (Ophthalmoscope) की मदद से आंख के पिछले हिस्से की गहराई से जांच करते हैं। आई अल्ट्रासाउंड (Eye Ultrasound) से आंख के अंदर ट्यूमर के साइज और उसकी जगह का पता चलता है। बहुत कम मामलों में, जरूरत पड़ने पर डॉक्टर आंख के टिशू का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर बायोप्सी के लिए लैब भेजते हैं।

बचाव के उपाय

  • सनग्लासेस (धूप का चश्मा) जरूर पहनें।
  • आंखों को बार-बार न रगड़ें।
  • रेगुलर आई चेकअप।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

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Published on:

19 Jul 2026 12:00 pm

Hindi News / Health / आंख में बढ़ता काला निशान और लगातार जलन हो सकता है Eye Cancer, क्लीवलैंड क्लिनिक और NHS से जानें बचाव के उपाय

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