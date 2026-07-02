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डांस से लेकर कॉमेडी तक, Ishan Kishan-Abhishek Sharma के 4 वायरल वीडियो देखकर दिन बन जाएगा!

Ishan Kishan Abhishek Sharma Viral Videos: क्रिकेटर ईशान किशन और अभिषेक शर्मा का रन आउट वाला वीडियो वायरल हो रहा है। ऐसे में आइए दोनों क्रिकेटर के 4 मजेदार वायरल वीडियो देखते हैं।
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भारत

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Priyambada yadav

Jul 02, 2026

Abhishek Sharma Viral Video, SRH Netflix Viral Video

Ishan Kishan-Abhishek Sharma वायरल वीडियो| image credit instagram/ishanwk.32 and youtube/@SunrisersIPL/@AbhiMan_0477_fanpage and chatgpt

Ishan Kishan Run Out Viral Videos: IND vs ENG का पहला टी20 मैच 1 जुलाई को बारिश के कारण रद्द हो गया। लेकिन इस समय सोशल मीडिया से लेकर इंटरनेट तक इस मैच का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो पहली पारी का है। संजू सैमसन के आउट होने के बाद अभिषेक शर्मा के साथ बल्लेबाजी करने के लिए तीसरे नंबर पर ईशान किशन आए थे। लेकिन उसी ओवर की आखिरी गेंद पर वे रन आउट हो गए।

दरअसल, ईशान किशन रन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन अभिषेक शर्मा ने देखा कि गेंद फील्डर के हाथों में है, इसलिए उन्होंने रन लेने से मना कर दिया। आधी क्रीज तक पहुंच चुके ईशान किशन को वापस लौटना पड़ा। हैरी ब्रूक ने शानदार थ्रो किया। ईशान ने डाइव भी लगाई, लेकिन वह नहीं पहुंच सके और रन आउट हो गए। इसी वजह से दोनों खिलाड़ियों का यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इसलिए आज की स्टोरी में हम ईशान किशन और अभिषेक शर्मा के कुछ ऐसे वायरल वीडियो शेयर कर रहे हैं, जिन्हें फैंस ने काफी प्यार दिया है। आइए देखते हैं।

एंटरटेनमेंट पार्टनरशिप में दिखी अभिषेक और ईशान की मस्ती

IPL 2026 के दौरान सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और नेटफ्लिक्स ने फैंस के मनोरंजन के लिए एक खास प्रमोशनल वीडियो शूट किया था। इस वीडियो में ईशान किशन, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के मशहूर किरदार डायमंड राजा के साथ मिलकर "Chill Slowly Slowly" गाने पर जबरदस्त डांस किए थे।

वीडियो की शूटिंग के दौरान ट्रेविस हेड के लिए डांस स्टेप्स नए थे। ऐसे में ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने उन्हें स्टेप्स सिखाने और पूरे डांस को कोरियोग्राफ करने में भी काफी मदद की।

तीनों खिलाड़ियों की शानदार केमिस्ट्री और मस्ती ने इस वीडियो को फैंस के बीच काफी पॉपुलर बना दिया। यह वीडियो नेटफ्लिक्स के आधिकारिक पेज पर भी देखा जा सकता है।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल में भी दिखी मस्ती

इसी साल भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल खेला। भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह बड़ा मुकाबला 8 मार्च 2026 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया।

फाइनल के दौरान अभिषेक शर्मा और ईशान किशन का एक मजेदार वीडियो भी सामने आया, जिसमें दोनों खिलाड़ी भांगड़ा करते हुए पूरी तरह मस्ती के मूड में नजर आए। उनका यह अंदाज फैंस को काफी पसंद आया और यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था।

छोटे बच्चे के साथ बनाया क्यूट वीडियो

ईशान किशन और अभिषेक शर्मा का एक और वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया गया था। इस वीडियो में दोनों खिलाड़ी एक छोटे से बच्चे के साथ मस्ती करते और प्यारे-प्यारे एक्सप्रेशन देते नजर आए। तीनों की शानदार बॉन्डिंग और मासूम पलों ने फैंस का दिल जीत लिया। यह क्यूट वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ और लोगों ने इसे जमकर शेयर किया।

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Published on:

02 Jul 2026 12:04 pm

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