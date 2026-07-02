डांस से लेकर कॉमेडी तक, Ishan Kishan-Abhishek Sharma के 4 वायरल वीडियो देखकर दिन बन जाएगा!

दरअसल, ईशान किशन रन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन अभिषेक शर्मा ने देखा कि गेंद फील्डर के हाथों में है, इसलिए उन्होंने रन लेने से मना कर दिया। आधी क्रीज तक पहुंच चुके ईशान किशन को वापस लौटना पड़ा। हैरी ब्रूक ने शानदार थ्रो किया। ईशान ने डाइव भी लगाई, लेकिन वह नहीं पहुंच सके और रन आउट हो गए। इसी वजह से दोनों खिलाड़ियों का यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इसलिए आज की स्टोरी में हम ईशान किशन और अभिषेक शर्मा के कुछ ऐसे वायरल वीडियो शेयर कर रहे हैं, जिन्हें फैंस ने काफी प्यार दिया है। आइए देखते हैं।