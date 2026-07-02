IND vs ENG: ‘क्या कर रहा है यार’, ईशान किशन के आउट होने के बाद अभिषेक शर्मा ने बताई गलती

आपको बता दें कि दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर ईशान किशन ने डेंजरस कॉल किया और फिर रन के लिए दौड़ पड़े। इस दौरान इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने शानदार थ्रो किया, जिसे विकेटकीपर जोस बटलर ने स्टंप्स बिखेर दिए। जिसके बाद मामला थर्ड अंपायर के पास पहुंचाछ जब थर्ड अंपायर रिप्ले देख रहे थे, तब ईशान किशन और अभिषेक शर्मा के बीच बातचीत हो रही थी। इस दौरान अभिषेक शर्मा, ईशान किशन से कहते नजर आए, "तु पहुंचा कि नहीं पहुंचा, क्या कर रहा है यार ईशान।"