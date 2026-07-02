2 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs ENG: ‘क्या कर रहा है यार’, ईशान किशन के आउट होने के बाद अभिषेक शर्मा ने बताई गलती

Ishan Kishan Run Out Video: दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज बनते ही ईशान किशन इंग्लैंड के खिलाफ दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रनआउट हो गए हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jul 02, 2026

ishan kishan run out vs england in t20

ईशान किशन रनआउट (फोटो- Jio Hotstar)

India vs England 1st T20: भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला डरहम में खेला गया, लेकिन बारिश की वजह से सिर्फ भारतीय बल्लेबाज ही बल्लेबाजी कर सके। जब इंग्लैंड की बल्लेबाजी की बारी आई, तब बारिश शुरू हो गई और मैच एक पारी के बाद ही रद्द करना पड़ा। इस मुकाबले में ईशान किशन रनआउट होकर बिना खाता खोल पवेलियन लौट गए, जिसके बाद अभिषेक शर्मा उनकी गलती को पिच पर ही बताते नजर आए।

अभिषेक-ईशान की बातचीत का वीडियो वायरल

भारतीय टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 189 रन बनाए, जिसमें अभिषेक शर्मा और कप्तान श्रेयस अय्यर ने अर्धशतकीय पारियां खेलीं। इसके अलावा संजू सैमसन सिर्फ 1 रन बना सके, जबकि ईशान किशन बिना खाता खोले रन आउट हो गए। इस रन आउट के बाद अभिषेक शर्मा और ईशान किशन के बीच हुई बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है।

आपको बता दें कि दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर ईशान किशन ने डेंजरस कॉल किया और फिर रन के लिए दौड़ पड़े। इस दौरान इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने शानदार थ्रो किया, जिसे विकेटकीपर जोस बटलर ने स्टंप्स बिखेर दिए। जिसके बाद मामला थर्ड अंपायर के पास पहुंचाछ जब थर्ड अंपायर रिप्ले देख रहे थे, तब ईशान किशन और अभिषेक शर्मा के बीच बातचीत हो रही थी। इस दौरान अभिषेक शर्मा, ईशान किशन से कहते नजर आए, "तु पहुंचा कि नहीं पहुंचा, क्या कर रहा है यार ईशान।"

अभिषेक का कहना था कि जब फील्डर के हाथ में गेंद थी, तब रन लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। वहीं, ईशान किशन अपनी गलती मानते हुए निराश नजर आए। आखिरकार थर्ड अंपायर ने उन्हें आउट करार दिया और ईशान किशन को पवेलियन लौटना पड़ा।

यह दूसरे ओवर में भारतीय टीम को दूसरा झटका लगा था। इससे पहले संजू सैमसन भी इसी ओवर में साकिब महमूद की गेंद पर टॉम बैंटन को पॉइंट की दिशा में कैच देकर पवेलियन लौट गए थे।

दुबे ने की धमाकेदार बल्लेबाजी

हालांकि 6 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद श्रेयस अय्यर और अभिषेक शर्मा ने पारी संभाली। अभिषेक शर्मा ने 24 गेंद में 59 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें उन्होंने 4 छक्के और 4 चौके लगाए। वहीं, कप्तान श्रेयस अय्यर ने 47 गेंद में 68 रन बनाए। तिलक वर्मा 13 गेंद में 13 रन ही बना सके, जबकि शिवम दुबे ने 21 गेंद में 42 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें उन्होंने 3 छक्के और 2 चौके लगाए।

IND vs ENG: बारिश से धुला पहला T20 मैच, श्रेयस और अभिषेक के अर्धशतकों पर फिरा पानी

ये भी पढ़ें
IND vs ENG first T20 match called off due to rains

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

02 Jul 2026 07:56 am

Published on:

02 Jul 2026 07:39 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs ENG: ‘क्या कर रहा है यार’, ईशान किशन के आउट होने के बाद अभिषेक शर्मा ने बताई गलती

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs ENG: अभिषेक शर्मा ने इंग्लैंड में बनाया नया रिकॉर्ड, सबसे तेज अर्धशतक ठोकने वाले बन गए भारतीय बल्लेबाज

Abhishek Sharma
क्रिकेट

IND vs ENG 1st T20: अभिषेक शर्मा ने तोड़ा एविन लुईस का रिकॉर्ड, टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज पूरे किए 100 छक्के

Abhishek Sharma
क्रिकेट

IND vs ENG: बारिश से धुला पहला T20 मैच, श्रेयस और अभिषेक के अर्धशतकों पर फिरा पानी

IND vs ENG first T20 match called off due to rains
क्रिकेट

हार्दिक पंड्या की ट्रेडिंग की बातचीत पर मुंबई इंडियंस ने दिया बड़ा अपडेट, प्रवक्‍ता बोले- अभी शुरू की है समीक्षा

Hardik Pandya trade
क्रिकेट

Eng vs Ind 1st T20I: भारत ने टॉस जीतकर चुनी बल्‍लेबाजी, वैभव सूर्यवंशी को फिर नहीं मिला मौका

Eng vs Indi 1st T20I
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.