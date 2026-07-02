IND vs ENG 1st T20: अभिषेक शर्मा ने तोड़ा एविन लुईस का रिकॉर्ड, टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज पूरे किए 100 छक्के

Abhishek Sharma T20I Record: भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले टी20 मुकाबले को बारिश की वजह से रद्द करना पड़ा। इस मुकाबले में पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 189 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने 24 गेंद में 59 रन की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 4 छक्के लगाए। इस मुकाबले में 2 छक्के लगाते ही वह टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 छक्के पूरा करने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने वेस्टइंडीज के एविन लुईस का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया, जिन्होंने यह उपलब्धि 789 गेंद खेलने के बाद हासिल की थी। वहीं, अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 785 गेंद खेलकर यह उपलब्धि अपने नाम कर ली।