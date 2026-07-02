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IND vs ENG 1st T20: अभिषेक शर्मा ने तोड़ा एविन लुईस का रिकॉर्ड, टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज पूरे किए 100 छक्के

Fastest 100 Sixes in T20 International: इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने सबसे तेज 100 छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उन्होंने सूर्यकुमार यादव का रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिया।
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भारत

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Vivek Kumar Singh

Jul 02, 2026

Abhishek Sharma

Abhishek Sharma

Abhishek Sharma T20I Record: भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले टी20 मुकाबले को बारिश की वजह से रद्द करना पड़ा। इस मुकाबले में पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 189 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने 24 गेंद में 59 रन की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 4 छक्के लगाए। इस मुकाबले में 2 छक्के लगाते ही वह टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 छक्के पूरा करने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने वेस्टइंडीज के एविन लुईस का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया, जिन्होंने यह उपलब्धि 789 गेंद खेलने के बाद हासिल की थी। वहीं, अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 785 गेंद खेलकर यह उपलब्धि अपने नाम कर ली।

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 1007 गेंद खेलने के बाद यह कारनामा किया था और वह इस सूची में छठे स्थान पर हैं। कॉलिन मुनरो ने 963 गेंद, टिम डेविड ने 931 गेंद और निकोलस पूरन ने 771 गेंद खेलने के बाद यह उपलब्धि हासिल की थी।

श्रेयस ने भी खेली शानदार पारी

हालांकि, अभिषेक शर्मा की यह शानदार पारी टीम इंडिया के काम नहीं आ सकी। अभिषेक के अलावा भारत की ओर से कप्तान श्रेयस अय्यर ने 47 गेंद में 68 रन की पारी खेली, जबकि आखिरी ओवरों में शिवम दुबे ने 21 गेंद में 42 रन की तूफानी पारी खेली। इसकी बदौलत 150-160 रन वाले विकेट पर भारत 190 रन के करीब पहुंचने में सफल रहा।

इसके बाद लगातार बारिश होती रही और मैच दोबारा शुरू नहीं हो सका। इंग्लैंड की ओर से साकिब महमूद ने 4 ओवर में 33 रन देकर 3 विकेट चटकाए, जबकि आदिल रशीद ने 4 ओवर में 28 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। सैम करन ने 3 ओवर में 25 रन देकर 1 विकेट लिया। वहीं, ल्यूक वूड ने 3 ओवर में 35 रन खर्च किए और वह इंग्लैंड के सबसे महंगे गेंदबाज रहे।

4 जुलाई को अगला मैच

भारत की ओर से संजू सैमसन का बल्ला एक बार फिर नहीं चला और वह सिर्फ 7 गेंद में 1 रन बनाकर आउट हो गए। ईशान किशन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हुए। इसके अलावा तिलक वर्मा और अक्षर पटेल भी सस्ते में आउट हो गए। अब भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला शनिवार, 4 जुलाई को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। यह मैच रात 10:00 बजे की बजाय भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे शुरू होगा।

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Updated on:

02 Jul 2026 07:19 am

Published on:

02 Jul 2026 06:58 am

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