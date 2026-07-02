2 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs ENG: अभिषेक शर्मा ने इंग्लैंड में बनाया नया रिकॉर्ड, सबसे तेज अर्धशतक ठोकने वाले बन गए भारतीय बल्लेबाज

IND vs ENG 1st T20: अभिषेक शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 20 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर केएल राहुल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने अपनी पारी में 6 चौके और 4 छक्के लगाए।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jul 02, 2026

Abhishek Sharma

अभिषेक शर्मा (फोटो- IANS)

Abhishek Sharma Fastest Fifty in England: डरहम में बुधवार की रात अभिषेक शर्मा का बल्ला ऐसा चला कि उन्होंने कई रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर डाले। उन्होंन पहले 2 छक्के लगाकर सबसे तेज टी20 इंटरनेशनल में छक्कों का शतक पूरा किया और बाद में अर्धशतक पूरा कर नया रिकॉर्ड बना दिया। उन्होंने सिर्फ 20 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और वह इंग्लैंड में सबसे तेज टी20 अर्धशतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए।

अभिषेक शर्मा ने तोड़ा केएल राहुल का रिकॉर्ड

अभिषेक ने पहले टी20 मुकाबले में सिर्फ 24 गेंदों का सामना करते हुए 59 रनों की दमदार पारी खेली। अपनी इस पारी के दौरान अभिषेक ने 245 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 6 चौके और 4 छक्के लगाए। इससे पहले राहुल ने साल 2018 में खेले गए टी20 मुकाबले में 27 गेंदों में अर्धशतक लगाया था। अभिषेक ने इंग्लैंड के खिलाफ अपने शानदार रिकॉर्ड को इस मुकाबले में भी बरकरार रखा। वह इंग्लिश टीम के खिलाफ टी20 में खेली 7 पारियों में 219 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 347 रन बना चुके हैं।

श्रेयस ने भी खेली अर्धशतकीय पारी

अभिषेक के अलावा कप्तान श्रेयस अय्यर भी बेहतरीन लय में दिखाई दिए। अय्यर ने 47 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौके और 1 छक्के की मदद से 68 रन बनाए। हालांकि, आयरलैंड सीरीज के बाद संजू सैमसन का खराब प्रदर्शन इस मुकाबले में भी जारी रहा और वह 7 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। ईशान किशन भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और बिना खाता खोले रन आउट होकर पवेलियन लौट गए। तिलक वर्मा 13 रन बनाकर आउट हुए।

वहीं, शिवम दुबे 21 गेंदों में 42 रन बनाकर नाबाद रहे। दुबे ने 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 2 चौके और 3 छक्के लगाए। शिवम की आतिशी पारी के बूते भारतीय टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 189 रन स्कोरबोर्ड पर लगाने में सफल रही। हालांकि, भारतीय पारी के बाद शुरू हुई झमाझम बारिश नहीं रुकी, जिसके कारण मैच को रद्द करने का फैसला लेना पड़ा। अब सीरीज का दूसरा मुकाबला 4 जुलाई को मैनचेस्टर में खेला जाएगा।

IND vs ENG 1st T20: अभिषेक शर्मा ने तोड़ा एविन लुईस का रिकॉर्ड, टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज पूरे किए 100 छक्के

ये भी पढ़ें
Abhishek Sharma

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

02 Jul 2026 08:53 am

Published on:

02 Jul 2026 08:07 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs ENG: अभिषेक शर्मा ने इंग्लैंड में बनाया नया रिकॉर्ड, सबसे तेज अर्धशतक ठोकने वाले बन गए भारतीय बल्लेबाज

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs ENG: ‘क्या कर रहा है यार’, ईशान किशन के आउट होने के बाद अभिषेक शर्मा ने बताई गलती

ishan kishan run out vs england in t20
क्रिकेट

IND vs ENG 1st T20: अभिषेक शर्मा ने तोड़ा एविन लुईस का रिकॉर्ड, टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज पूरे किए 100 छक्के

Abhishek Sharma
क्रिकेट

IND vs ENG: बारिश से धुला पहला T20 मैच, श्रेयस और अभिषेक के अर्धशतकों पर फिरा पानी

IND vs ENG first T20 match called off due to rains
क्रिकेट

हार्दिक पंड्या की ट्रेडिंग की बातचीत पर मुंबई इंडियंस ने दिया बड़ा अपडेट, प्रवक्‍ता बोले- अभी शुरू की है समीक्षा

Hardik Pandya trade
क्रिकेट

Eng vs Ind 1st T20I: भारत ने टॉस जीतकर चुनी बल्‍लेबाजी, वैभव सूर्यवंशी को फिर नहीं मिला मौका

Eng vs Indi 1st T20I
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.