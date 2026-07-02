IND vs ENG: अभिषेक शर्मा ने इंग्लैंड में बनाया नया रिकॉर्ड, सबसे तेज अर्धशतक ठोकने वाले बन गए भारतीय बल्लेबाज

अभिषेक ने पहले टी20 मुकाबले में सिर्फ 24 गेंदों का सामना करते हुए 59 रनों की दमदार पारी खेली। अपनी इस पारी के दौरान अभिषेक ने 245 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 6 चौके और 4 छक्के लगाए। इससे पहले राहुल ने साल 2018 में खेले गए टी20 मुकाबले में 27 गेंदों में अर्धशतक लगाया था। अभिषेक ने इंग्लैंड के खिलाफ अपने शानदार रिकॉर्ड को इस मुकाबले में भी बरकरार रखा। वह इंग्लिश टीम के खिलाफ टी20 में खेली 7 पारियों में 219 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 347 रन बना चुके हैं।