IND vs IRE Playing 11: संजू नहीं, इस खिलाड़ी की जगह वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा मौका! आयरलैंड के खिलाफ ऐसी हो सकती है भारत की प्लेइंग-11

टीम मैनेजमेंट को देखते हुए संजू सैमसन की जगह लगभग पक्की मानी जा रही है। इसकी वजह सिर्फ उनकी बल्लेबाजी नहीं, बल्कि उनका दाएं हाथ का बल्लेबाज होना भी है। अगर वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करते हैं, तो दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज होंगे। उनके बाद तिलक वर्मा भी बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं। ऐसे में संजू का तीसरे नंबर पर होना टीम को बेहतर संतुलन देता है और विरोधी टीम के लिए लगातार एक जैसे गेंदबाजी प्लान बनाना आसान नहीं रहता। दूसरी ओर, ईशान किशन को इस मुकाबले में बाहर बैठना पड़ सकता है। टीम के बैलेंस को देखते हुए यही सबसे मजबूत संभावना मानी जा रही है।