वैभव के बाद एक और सूर्यवंशी चमका, 19 चौके-6 छक्कों के दम पर आशीर्वाद का तूफानी शतक

इस शानदार पारी के दौरान आशीर्वाद सूर्यवंशी ने 141.18 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, जिसमें 19 चौके और 6 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। मैदान के चारों तरफ शॉट लगाकर उन्होंने लोकल क्रिकेट के जानकारों को हैरान कर दिया। आशीर्वाद की इस पारी की सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने अपनी कुल पारी के आधे से ज्यादा रन सिर्फ बाउंड्री से बटोरे। उन्होंने 19 चौके और 6 छक्के लगाकर केवल चौके-छक्कों की मदद से ही ताबड़तोड़ 112 रन बना डाले। बाकी के 56 रन उन्होंने सिंगल-डबल लेकर पूरे किए, जो उनकी क्रिकेट तकनीक को दिखाता है।