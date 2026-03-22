मशीन में धोने के बाद भी नहीं जाते दाग? तो वॉशिंग मशीन के इस ‘सीक्रेट जगह’ का करें इस्तेमाल, कपड़े चमकेंगे नए जैसे!

Washing Machine Tips: रोजाना के कपड़ों के साथ ही गर्मियों की छुट्टियों (Summer Vacations) में बच्चों के खेल-कूद वाले कपड़े और स्कूल यूनिफॉर्म का ढेर लगना अभी से शुरू हो गया है। ऐसे में आजकल की बिजी लाइफ में वाशिंग मशीन ने हमारा काम तो आसान कर दिया है, लेकिन एक बड़ी सिरदर्दी अभी भी बनी रहती है। मशीन में कपड़े धोने के बाद भी शर्ट के कॉलर और आस्तीन के जिद्दी दाग पूरी तरह साफ नहीं होते और आखिर में इसलिए दोबारा हाथों से मेहनत करनी ही पड़ती है। अगर आप भी मशीन की धुलाई से परेशान हैं और कॉलर के दाग नहीं छूट रहे, तो हमारी आज की यह स्टोरी आपके काम आ सकती है। आज के स्टोरी में एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक बताने जा रहे हैं, जिससे आपकी वाशिंग मशीन ही कपड़ों के कोने-कोने को चमका देगी। आइए जानते हैं इस ट्रिक के बारे में विस्तार से।