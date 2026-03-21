21 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

World Water Day 2026: पानी नहीं, तो कुछ भी नहीं! जानें इस साल के विश्व जल दिवस का मकसद और इसकी खास थीम 

World Water Day 2026: आइए आज के इस लेख में जानते हैं कि विश्व जल दिवस क्यों मनाया जाता है, इसे मनाने का क्या मकसद है और इस साल यह किस थीम पर आधारित है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Mar 21, 2026

World Water Day 2026:

World Water Day 2026:image credit gemini

World Water Day 2026: पानी सिर्फ प्यास बुझाने के काम ही नहीं आता, बल्कि यह हमारी जिंदगी की सबसे जरूरी चीज है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है। आज के समय में यह बात सच साबित हो रही है क्योंकि पानी का संकट हर दिन बढ़ता जा रहा है। दुनिया की बढ़ती आबादी और सूखती नदियों को देखते हुए अब पानी की हर बूंद को बचाना हमारी जरूरत और जिम्मेदारी बनती जा रही है। जानकर हैरानी होगी कि आज दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा साफ पानी के लिए तरस रहा है। इसी मकसद से हर साल पानी बचाने का संदेश देने के लिए विश्व जल दिवस मनाया जाता है। आइए आज के इस लेख में जानते हैं कि विश्व जल दिवस क्यों मनाया जाता है, इसे मनाने का क्या मकसद है और इस साल यह किस थीम पर आधारित है।

विश्व जल दिवस की शुरुआत (History of World Water Day)

विश्व जल दिवस मनाने की शुरुआत साल 1992 से हुई थी। ब्राजील के रियो डी जनेरियो में एक बड़ी मीटिंग हुई थी जिसे रियो अर्थ समिट कहा जाता है। वहां पहली बार दुनिया भर के देशों ने माना कि पानी को बचाना एक बहुत बड़ा वैश्विक मुद्दा है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने फैसला लिया कि हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाए। साल 1993 में पहली बार यह दिन मनाया गया और तब से हर साल एक नई थीम के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

साल 2026 की थीम (World Water Day 2026 Theme)

साल 2026 के लिए विश्व जल दिवस की थीम "जल और लैंगिक समानता" (Water and Gender) रखी गई है। इस थीम के जरिए पानी की कमी की वजह से समाज में होने भेदभाव को खत्म करना और सबको समान अधिकार दिलाना है।

बढ़ता हुआ जल संकट और चुनौतियां (Rising Water Crisis and Challenges)

आज पानी की कमी सिर्फ किसी एक गांव या शहर की दिक्कत नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी है। जिस तरह से जमीन के अंदर का पानी यानी ग्राउंडवाटर लगातार नीचे जा रहा है। यह आने वाले कल के लिए हम सब के एक बहुत ही बड़ा खतरा बनते जा रहा है। अगर हमने अभी अपनी आदतें नहीं सुधारीं, तो आने वाले समय में मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी।

जल संकट को लेकर हमारी जिम्मेदारी (Our Responsibility Towards Water Crisis)

पानी बचाना अब कोई चॉइस नहीं बल्कि हमारी सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है। इसके लिए हमें कोई बहुत बड़े काम करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी रोज की आदतों में थोड़े बदलाव करने होंगे। जैसे ब्रश करते समय या हाथ धोते समय नल को खुला न छोड़ें। बारिश के पानी को बचाने का सिस्टम यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपने घरों में लगाएं। खेती में भी ऐसी तकनीकें अपनाएं जिनसे कम पानी में अच्छी सिंचाई हो सके। हमारी ये छोटी-छोटी कोशिशें ही भविष्य के बड़े संकट को रोक सकती हैं।

ये भी पढ़ें

पेयजल समस्या पर महिलाओं ने किया प्रदर्शन
दौसा
water problem

खबर शेयर करें:

Published on:

21 Mar 2026 02:27 pm

Hindi News / Lifestyle News / World Water Day 2026: पानी नहीं, तो कुछ भी नहीं! जानें इस साल के विश्व जल दिवस का मकसद और इसकी खास थीम 

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Eid Mubarak 2026 : युद्ध के बीच ईद, वॉर में फंसे भारतीय मुस्लिमों ने कहा- कहीं ये आखिरी ईद ना हो जाए…!

Eid Mubarak 2026 Special Story, Indian Muslims in Qatar, Indian Muslims in Dubai, Eid Celebration photos 2026, iran israel war latest news,
लाइफस्टाइल

Success Stories: कोडिंग छोड़ थामी चाय की केतली: अमेरिका के मशहूर ‘चाय-गाय’ प्रभाकर प्रसाद ने कैसे अमेरिका में गाड़े चाय से झंडे

prabhakar prasad
लाइफस्टाइल

जिम गए बिना कैसे घटाएं वजन! बिना हिले-डुले की जाने वाली आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज का कमाल

Isometric Exercise
लाइफस्टाइल

Eid 2026 आज: यहां दिए गए विशेज, शायरी, स्टेटस, मैसेज, कोट्स और फोटो अपनों को भेजकर कहें “ईद मुबारक”

Eid Mubarak 2026 Images
लाइफस्टाइल

ईद आज, अपनों को यहां दिए गए विशेज, शायरी, कोट्स, मैसेज, HD फोटो और इमेजेस भेजकर कहें “हैप्पी ईद”

Eid Mubarak 2026 Images
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.