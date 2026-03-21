World Water Day 2026: पानी नहीं, तो कुछ भी नहीं! जानें इस साल के विश्व जल दिवस का मकसद और इसकी खास थीम 

World Water Day 2026: पानी सिर्फ प्यास बुझाने के काम ही नहीं आता, बल्कि यह हमारी जिंदगी की सबसे जरूरी चीज है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है। आज के समय में यह बात सच साबित हो रही है क्योंकि पानी का संकट हर दिन बढ़ता जा रहा है। दुनिया की बढ़ती आबादी और सूखती नदियों को देखते हुए अब पानी की हर बूंद को बचाना हमारी जरूरत और जिम्मेदारी बनती जा रही है। जानकर हैरानी होगी कि आज दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा साफ पानी के लिए तरस रहा है। इसी मकसद से हर साल पानी बचाने का संदेश देने के लिए विश्व जल दिवस मनाया जाता है। आइए आज के इस लेख में जानते हैं कि विश्व जल दिवस क्यों मनाया जाता है, इसे मनाने का क्या मकसद है और इस साल यह किस थीम पर आधारित है।