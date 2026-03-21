World Water Day 2026: पानी नहीं, तो कुछ भी नहीं! जानें इस साल के विश्व जल दिवस का मकसद और इसकी खास थीम 

World Water Day 2026:image credit gemini
World Water Day 2026: पानी सिर्फ प्यास बुझाने के काम ही नहीं आता, बल्कि यह हमारी जिंदगी की सबसे जरूरी चीज है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है। आज के समय में यह बात सच साबित हो रही है क्योंकि पानी का संकट हर दिन बढ़ता जा रहा है। दुनिया की बढ़ती आबादी और सूखती नदियों को देखते हुए अब पानी की हर बूंद को बचाना हमारी जरूरत और जिम्मेदारी बनती जा रही है। जानकर हैरानी होगी कि आज दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा साफ पानी के लिए तरस रहा है। इसी मकसद से हर साल पानी बचाने का संदेश देने के लिए विश्व जल दिवस मनाया जाता है। आइए आज के इस लेख में जानते हैं कि विश्व जल दिवस क्यों मनाया जाता है, इसे मनाने का क्या मकसद है और इस साल यह किस थीम पर आधारित है।
विश्व जल दिवस मनाने की शुरुआत साल 1992 से हुई थी। ब्राजील के रियो डी जनेरियो में एक बड़ी मीटिंग हुई थी जिसे रियो अर्थ समिट कहा जाता है। वहां पहली बार दुनिया भर के देशों ने माना कि पानी को बचाना एक बहुत बड़ा वैश्विक मुद्दा है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने फैसला लिया कि हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाए। साल 1993 में पहली बार यह दिन मनाया गया और तब से हर साल एक नई थीम के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
साल 2026 के लिए विश्व जल दिवस की थीम "जल और लैंगिक समानता" (Water and Gender) रखी गई है। इस थीम के जरिए पानी की कमी की वजह से समाज में होने भेदभाव को खत्म करना और सबको समान अधिकार दिलाना है।
आज पानी की कमी सिर्फ किसी एक गांव या शहर की दिक्कत नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी है। जिस तरह से जमीन के अंदर का पानी यानी ग्राउंडवाटर लगातार नीचे जा रहा है। यह आने वाले कल के लिए हम सब के एक बहुत ही बड़ा खतरा बनते जा रहा है। अगर हमने अभी अपनी आदतें नहीं सुधारीं, तो आने वाले समय में मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी।
पानी बचाना अब कोई चॉइस नहीं बल्कि हमारी सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है। इसके लिए हमें कोई बहुत बड़े काम करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी रोज की आदतों में थोड़े बदलाव करने होंगे। जैसे ब्रश करते समय या हाथ धोते समय नल को खुला न छोड़ें। बारिश के पानी को बचाने का सिस्टम यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपने घरों में लगाएं। खेती में भी ऐसी तकनीकें अपनाएं जिनसे कम पानी में अच्छी सिंचाई हो सके। हमारी ये छोटी-छोटी कोशिशें ही भविष्य के बड़े संकट को रोक सकती हैं।
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