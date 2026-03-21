Pig 1m Instagram Followers : इस सुअर के 1 मिलियन हैं इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, दुनिया भर में प्रसिद्ध, बना डाला वर्ल्ड रिकॉर्ड

मर्लिन को साधारण जानवर से असाधारण बनाने के पीछे एक महिला का हाथ है- मीना अलाली। ये पिछले चार सालों में उसे एक ऐसी कला सिखाई है जिसे देख दुनिया दंग रह जाती है। मीना ने मर्लिन को विभिन्न 'बटनों' के माध्यम से बात करना सिखाया है। जब मर्लिन को कुछ कहना होता है, तो वह अपनी नाक से उन बटनों को दबाता है, जिनसे अलग-अलग आवाजें निकलती हैं। अगर कोई जानवर इतना कर रहा है तो ये कमाल की बात हुई ना! क्योंकि, यहां तो इंसानों को भी सीखाने के बाद भी बात समझ नहीं आती। ऐसे में ये मर्लिन मिसाल है।