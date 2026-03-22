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Navratri Day 4 Wishes in Hindi: मां कूष्मांडा के इन खास मैसेज और विशेज के साथ दें नवरात्रि के चौथे दिन की शुभकामनाएं

Navratri Day 4 Wishes in Hindi: अगर आप आज अपने परिजनों और शुभचिंतकों को नवरात्रि के चौथे दिन की बधाई देना चाहते हैं, तो आप यहां दिए गए विशेज और मैसेज भेजकर शुभकामनाएं दे सकते हैं।

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भारत

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Priyambada yadav

Mar 22, 2026

Navratri Day 4 Wishes

Navratri Day 4 Wishes | image credit gemini

Navratri Day 4 Wishes in Hindi: चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा-अर्चना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार, जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था और चारों ओर केवल अंधकार व्याप्त था, तब मां ने अपनी मंद मुस्कान से इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था, इसीलिए इन्हें आदिस्वरूपा और आदिशक्ति कहा जाता है। मां का यह स्वरूप सूर्य के समान तेजस्वी और दैदीप्यमान है, जो साधक के भीतर नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार करता है। मां कूष्मांडा अपने अष्टभुजा रूप में सिंह पर विराजमान होती हैं और उन्हें अनाहत चक्र की अधिष्ठात्री माना जाता है, जो हमारे जीवन में ऊर्जा, प्रेम और संतुलन प्रदान करती हैं। ऐसे में, यदि आप भी आज अपने परिजनों और शुभचिंतकों को नवरात्रि के चौथे दिन की बधाई देना चाहते हैं, तो आप यहां दिए गए विशेज और मैसेज भेजकर शुभकामनाएं दे सकते हैं।

नवरात्रि के चौथे दिन की शुभकामनाएं देने के लिए विशेज (Navratri Day 4 Wishes in Hindi)

1- ब्रह्मांड की रचना करने वाली आदि शक्ति निराली,
मां कूष्मांडा भर दें आपके जीवन की हर झोली खाली।
जय माता दी!
नवरात्रि के चौथे दिन की शुभकामनाएं।

2- अष्ट भुजाओं में तेज समाया, ममता का वरदान है,
मां की मंद मुस्कान ही इस सृष्टि की पहचान है।
जय माता दी!
नवरात्रि की शुभकामनाएं।

3- अमृत कलश की धार बहे और दुखों का हो नाश,
मां कूष्मांडा के आशीर्वाद से हो घर में सुख का वास।
जय माता दी!
नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं।

4- सूर्य सा तेज और असीम साहस का संचार हो,
मां की कृपा से खुशियों का आपके घर द्वार हो।
जय माता दी!
नवरात्रि की शुभकामनाएं।

5- जो शून्य से सृष्टि रचे, वो शक्ति महान है,
मां कूष्मांडा की भक्ति में ही भक्तों का कल्याण है।
जय माता दी!
नवरात्रि के चौथे दिन की शुभकामनाएं।

6- आयु, यश और आरोग्य का मां हमें वरदान दें,
जीवन की हर मुश्किल में लड़ने का अद्भुत ज्ञान दें।
जय माता दी!
नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

7- न रहे व्याधि कोई तन में, न मन में कोई क्लेश हो,
मां के आगमन से आपके आंगन में खुशियों का प्रवेश हो।
जय माता दी!
नवरात्रि के चौथे दिन की शुभकामनाएं।

8- सत्य की राह पर अडिग रहें, ऐसा मां का साथ मिले,
सफलता के हर मोड़ पर खुशियों का ही फूल खिले।
जय माता दी!
नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

9- मां का साया आपके व्यक्तित्व को नई चमक दे,
सफलता की सुगंध आपके जीवन के हर कोने में महके।
जय माता दी!
नवरात्रि के चौथे दिन की शुभकामनाएं।

10- मां कूष्मांडा की कृपा से मिट जाए अज्ञान का अंधेरा,
खुशहाल रहे परिवार और हो नई उम्मीदों का सवेरा।
जय माता दी!
नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

नवरात्रि के चौथे दिन की शुभकामनाएं देने के लिए मैसेज (Navratri Day 4 Wishes Messages in Hindi)

11- मां कूष्मांडा की कृपा आप पर ऐसी बरसे कि आपके भीतर की सृजनात्मक शक्ति जागृत हो जाए और आप अपने हर सपने को हकीकत में बदल सकें। जय माता दी!

12- इस नवरात्रि प्रार्थना है कि मां आपको वह दिव्य स्वास्थ्य और लंबी आयु प्रदान करें, जिससे आप अपने परिवार के साथ हर पल का आनंद ले सकें। जय माता दी!

13- मां का आशीर्वाद आपके मन की एकाग्रता को बढ़ाए और आपके जीवन से आलस्य और निराशा को हमेशा के लिए दूर कर दे। जय माता दी! नवरात्रि की शुभकामनाएं।

14- जिस प्रकार मां की मुस्कान ने अंधकार को मिटाकर सृष्टि रची, उसी प्रकार आपके विचार भी दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने वाले बनें। जय माता दी!

15- मां कूष्मांडा का यह रूप हमें सिखाता है कि कठिन समय में भी मुस्कुराहट नहीं खोनी चाहिए। आपका जीवन इसी धैर्य और विश्वास से भरा रहे। जय माता दी!

16- इस पावन दिन पर मां आपके संकल्पों को और मजबूत करें ताकि आप अपने करियर और जीवन के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकें। जय माता दी!

17- मां की दिव्य ऊर्जा आपके हर कार्य में सफलता का मार्ग खोले और आपकी मेहनत को सही दिशा और सम्मान प्राप्त हो। जय माता दी! नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

18- आपके जीवन की चमक वैसी ही बनी रहे जैसा मां का सूर्य तुल्य तेज, और आपकी वाणी में मां की मंद मुस्कान जैसी सौम्यता हो। जय माता दी!

19- सच्ची भक्ति वह है जो हमें दूसरों के प्रति दयालु बनाए। मां कूष्मांडा की कृपा से आप मानसिक और सामाजिक रूप से समृद्ध बनें। जय माता दी!

20- नवरात्रि का यह चौथा दिन आपके घर-परिवार में सौभाग्य, शांति और आरोग्य की एक नई और उज्ज्वल किरण लेकर आए। जय माता दी!

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Published on:

22 Mar 2026 05:00 am

Hindi News / Lifestyle News / Navratri Day 4 Wishes in Hindi: मां कूष्मांडा के इन खास मैसेज और विशेज के साथ दें नवरात्रि के चौथे दिन की शुभकामनाएं

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