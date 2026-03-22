Navratri Day 4 Wishes in Hindi: मां कूष्मांडा के इन खास मैसेज और विशेज के साथ दें नवरात्रि के चौथे दिन की शुभकामनाएं

Navratri Day 4 Wishes in Hindi: चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा-अर्चना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार, जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था और चारों ओर केवल अंधकार व्याप्त था, तब मां ने अपनी मंद मुस्कान से इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था, इसीलिए इन्हें आदिस्वरूपा और आदिशक्ति कहा जाता है। मां का यह स्वरूप सूर्य के समान तेजस्वी और दैदीप्यमान है, जो साधक के भीतर नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार करता है। मां कूष्मांडा अपने अष्टभुजा रूप में सिंह पर विराजमान होती हैं और उन्हें अनाहत चक्र की अधिष्ठात्री माना जाता है, जो हमारे जीवन में ऊर्जा, प्रेम और संतुलन प्रदान करती हैं। ऐसे में, यदि आप भी आज अपने परिजनों और शुभचिंतकों को नवरात्रि के चौथे दिन की बधाई देना चाहते हैं, तो आप यहां दिए गए विशेज और मैसेज भेजकर शुभकामनाएं दे सकते हैं।