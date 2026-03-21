Navratri Day 3 Wishes in Hindi: मां चंद्रघंटा की कृपा से अपनों को भेजें ये खास शुभकामना संदेश और मैसेज

Navratri Day 3 Wishes in Hindi | image credit gemini
Navratri Day 3 Wishes in Hindi: चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाती है। मां दुर्गा का यह तीसरा दिव्य स्वरूप सौम्यता के साथ-साथ साहस और पराक्रम का अद्भुत मेल है। आज के दिन भक्त पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ मां चंद्रघंटा के चरणों में शीश नवाते हैं और उनके कल्याणकारी आशीर्वाद की मंगलकामना करते हैं। मान्यताओं के अनुसार, मां के इस रूप की पूजा करने से न केवल भय का नाश होता है, बल्कि व्यक्ति के भीतर धैर्य, निर्भयता और अटूट आत्मविश्वास का संचार होता है। माना जाता है कि मां के मस्तक पर विराजे अर्धचंद्र और उनके घंटे की गूंज नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर जीवन में सकारात्मकता भर देती है। इसके अलावा, इस दिन लोग अपने प्रियजनों को शुभकामना संदेश भेजकर इस पर्व की खुशियां साझा करते हैं। ऐसे में यदि आप भी इस शुभ दिन पर अपने दोस्तों और परिवार को बधाई देना चाहते हैं, तो आप यहां दिए गए विशेज और मैसेज भेजकर शुभकामनाएं दे सकते हैं।
1- मस्तक पर अर्धचंद्र, हाथों में शस्त्रों का वार
मां चंद्रघंटा दूर करें आपके जीवन के कष्ट अपार।
जय माता दी!
नवरात्रि के तीसरे दिन की शुभकामनाएं।
2- वीरता और विनम्रता का अद्भुत संगम आया है
मां चंद्रघंटा का आशीर्वाद खुशियां साथ लाया है।
जय माता दी!
नवरात्रि की शुभकामनाएं।
3- मां की कृपा से जीवन में आए ठहराव और शांति
मिट जाए अंतर्मन की सारी शंका और भ्रांति।
जय माता दी!
नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
4- न्याय की देवी का जब भी कोई सच्चे मन से ध्यान धरे
मां उसके जीवन में नई ऊर्जा और संकल्प भरे।
जय माता दी!
नवरात्रि की शुभकामनाएं।
5- मां के घंटे की ध्वनि आपके साहस को जगाए
जीवन की हर बाधा को पल भर में मिटाए।
जय माता दी!
नवरात्रि के तीसरे दिन की शुभकामनाएं।
6- आत्मविश्वास की शक्ति और संयम का हो विस्तार
मां चंद्रघंटा की कृपा से महके आपका संसार।
जय माता दी!
नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।
7- न डर रहे किसी बात का, न मन में कोई द्वेष हो
मां के आशीर्वाद से आपके घर में खुशियों का प्रवेश हो।
जय माता दी!
नवरात्रि के तीसरे दिन की शुभकामनाएं।
8- सत्य के मार्ग पर चलने का मां हमें ज्ञान दें
बुराई से लड़ने का हमें अद्भुत वरदान दें।
जय माता दी!
नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।
9- मां का साया आपके व्यक्तित्व को निखारे
सफलता और शांति आपके जीवन को संवारे।
जय माता दी!
नवरात्रि के तीसरे दिन की शुभकामनाएं।
10- मां चंद्रघंटा की आराधना से मिले आत्मबल और यश
खुशहाल रहे परिवार और समाप्त हों सारे क्लेश।
जय माता दी!
नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।
11- मां चंद्रघंटा की कृपा से आपके भीतर वह शक्ति आए, जिससे आप न केवल अपनी बल्कि दूसरों की मुश्किलों को भी दूर कर सकें। जय माता दी!
12- इस नवरात्रि प्रार्थना है कि मां आपको वह धैर्य और साहस प्रदान करें, जो सफलता के मार्ग पर चलने के लिए सबसे आवश्यक है। जय माता दी! नवरात्रि की शुभकामनाएं।
13- मां का आशीर्वाद आपके घर के वातावरण को सकारात्मकता और प्रेम से भर दे, ताकि हर दिन एक नई शुरुआत जैसा लगे। जय माता दी!
14- जिस प्रकार मां का घंटा नकारात्मकता को भगाता है, उसी प्रकार आपके विचार भी शुद्ध और प्रेरणादायक बनें। जय माता दी! नवरात्रि की शुभकामनाएं।
15- मां चंद्रघंटा का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि शक्ति के साथ विनम्रता ही इंसान को महान बनाती है। आपका जीवन इसी महानता से भरा रहे। जय माता दी!
16- इस पावन अवसर पर मां आपके मन के हर डर को दूर करें और आपके लक्ष्यों के प्रति आपकी एकाग्रता को और मजबूत बनाएं। जय माता दी! नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।
17- मां की दिव्य ऊर्जा आपके कार्यों में झलके और आपकी मेहनत को सही दिशा और सफलता प्राप्त हो। जय माता दी!
18- आपके जीवन में शांति वैसी ही बनी रहे जैसे मां के मस्तक पर चंद्रमा, और तेज वैसा ही हो जैसे उनके हाथों के शस्त्र। जय माता दी! नवरात्रि की शुभकामनाएं।
19- सच्ची भक्ति वह है जो हमें भीतर से मजबूत बनाए। मां चंद्रघंटा की कृपा से आप मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनें। जय माता दी!
20- नवरात्रि का यह तीसरा दिन आपके और आपके परिवार के लिए सौभाग्य, समृद्धि और आरोग्य की नई किरण लेकर आए। जय माता दी! नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।
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