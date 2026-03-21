Navratri Day 3 Wishes in Hindi: मां चंद्रघंटा की कृपा से अपनों को भेजें ये खास शुभकामना संदेश और मैसेज

Navratri Day 3 Wishes in Hindi: चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाती है। मां दुर्गा का यह तीसरा दिव्य स्वरूप सौम्यता के साथ-साथ साहस और पराक्रम का अद्भुत मेल है। आज के दिन भक्त पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ मां चंद्रघंटा के चरणों में शीश नवाते हैं और उनके कल्याणकारी आशीर्वाद की मंगलकामना करते हैं। मान्यताओं के अनुसार, मां के इस रूप की पूजा करने से न केवल भय का नाश होता है, बल्कि व्यक्ति के भीतर धैर्य, निर्भयता और अटूट आत्मविश्वास का संचार होता है। माना जाता है कि मां के मस्तक पर विराजे अर्धचंद्र और उनके घंटे की गूंज नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर जीवन में सकारात्मकता भर देती है। इसके अलावा, इस दिन लोग अपने प्रियजनों को शुभकामना संदेश भेजकर इस पर्व की खुशियां साझा करते हैं। ऐसे में यदि आप भी इस शुभ दिन पर अपने दोस्तों और परिवार को बधाई देना चाहते हैं, तो आप यहां दिए गए विशेज और मैसेज भेजकर शुभकामनाएं दे सकते हैं।