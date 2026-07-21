Cleaning Tips: ब्लेंडर जार को सिर्फ धोना काफी नहीं, जानें डीप क्लीन करने का सही तरीका, बदबू और गंदगी होगी दूर 

Blender Jar Cleaning Tips: ज्यादातर लोग ब्लेंडर जार साफ करने के लिए उसमें थोड़ा सा पानी और लिक्विड डिशवॉश डालकर उसे ब्लेंडर या मिक्सी में लगाकर चला देते हैं। वहीं कुछ लोग हाथ से ही जार को धोकर रख देते हैं। इससे जार ऊपर से तो साफ दिखने लगता है, लेकिन ब्लेड के नीचे और जार बेस में गंदगी और खाने के छोटे छोटे कण फंसे रह जाते हैं। यही गंदगी बाद में बदबू, बैक्टीरिया और फंगस की वजह बन सकती है। ऐसे में ब्लेंडर जार को सही तरीके से साफ करना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं इसे साफ कैसे करें।