Rajasthan AAP Party : राघव चड्ढा को हटाने के बाद राजस्थान में ‘डैमेज कंट्रोल’! झालावाड़ से उठी विद्रोह की सुगबुगाहट

आम आदमी पार्टी (AAP) के भीतर मचे घमासान की गूँज अब राजस्थान के हाड़ौती अंचल तक पहुंच गई है। राज्यसभा में सांसद राघव चड्ढा को उपनेता पद से हटाकर सांसद विशाल मित्तल को कमान सौंपे जाने के बाद पार्टी में 'सब कुछ ठीक नहीं' होने के संकेत मिल रहे हैं। झालावाड़ दौरे पर आए पार्टी के राजस्थान सह-प्रभारी अशोक भारद्वाज को इस मुद्दे पर सफाई देनी पड़ी है, जिसे राजनीतिक विश्लेषक 'डैमेज कंट्रोल' की कवायद मान रहे हैं।