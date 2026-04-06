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Rajasthan AAP Party : राघव चड्ढा को हटाने के बाद राजस्थान में ‘डैमेज कंट्रोल’! झालावाड़ से उठी विद्रोह की सुगबुगाहट

राज्यसभा में राघव चड्ढा को उपनेता पद से हटाए जाने के बाद उपजी 'आंतरिक फूट' की खबरों के बीच झालावाड़ में पार्टी की संगठनात्मक बैठक ने प्रदेश की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है।

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झालावाड़

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Nakul Devarshi

Apr 06, 2026

आम आदमी पार्टी (AAP) के भीतर मचे घमासान की गूँज अब राजस्थान के हाड़ौती अंचल तक पहुंच गई है। राज्यसभा में सांसद राघव चड्ढा को उपनेता पद से हटाकर सांसद विशाल मित्तल को कमान सौंपे जाने के बाद पार्टी में 'सब कुछ ठीक नहीं' होने के संकेत मिल रहे हैं। झालावाड़ दौरे पर आए पार्टी के राजस्थान सह-प्रभारी अशोक भारद्वाज को इस मुद्दे पर सफाई देनी पड़ी है, जिसे राजनीतिक विश्लेषक 'डैमेज कंट्रोल' की कवायद मान रहे हैं।

'राघव चड्ढा की 'पब्लिसिटी' बनी मुसीबत?'

झालावाड़ में चर्चा का विषय यह रहा कि राघव चड्ढा को अचानक क्यों हटाया गया? अशोक भारद्वाज ने इसे 'सतत प्रक्रिया' बताते हुए विवाद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ताओं के मन में सवाल बरकरार हैं।

राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि राघव चड्ढा का बढ़ता कद और उनकी राष्ट्रव्यापी लोकप्रियता कहीं पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए भविष्य की चुनौती न बन जाए, इसलिए यह 'सर्जिकल स्ट्राइक' की गई है। चड्ढा द्वारा राज्यसभा में आमजन के मुद्दे उठाए जाने से उनकी साख बढ़ी थी।

झालावाड़ में 'मिशन 2026', निकाय-पंचायत चुनाव पर फोकस

आंतरिक कलह की खबरों के बीच झालावाड़ में AAP की महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई।

  • बूथ स्तर पर मजबूती: वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवीन पालीवाल ने स्पष्ट किया कि पार्टी का अगला लक्ष्य संगठन को बूथ स्तर तक ले जाना है।
  • सीधा संवाद: कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद स्थापित कर आगामी स्थानीय चुनावों के लिए ठोस रणनीति तैयार की जा रही है।

'आक्रामक रुख' अपनाएगी AAP !

प्रदेश महासचिव कीर्ति पाठक ने बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब संगठन विस्तार के लिए 'आक्रामक रुख' अपनाना होगा। राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस के बीच अपना स्थान बनाने के लिए 'आप' अब आक्रामक जमीनी तैयारियों में जुटी है। प्रदेश सचिव मीना त्यागी ने भी एकजुटता का आह्वान किया है।

हाड़ौती में संगठन का विस्तार

झालावाड़ की इस बैठक में जिले के तमाम बड़े चेहरों ने शिरकत की। जिला अध्यक्ष राजेंद्र श्रीवास्तव और जिला सचिव महावीर गौड़ के नेतृत्व में हुई इस बैठक में चुनावी तैयारियों का खाका खींचा गया। बैठक के अंत में राष्ट्रगान के साथ एकजुटता का संदेश देने का प्रयास किया गया, ताकि राघव चड्ढा प्रकरण से उपजी कड़वाहट को खत्म किया जा सके।

राजस्थान सह-प्रभारी की अपील

सह-प्रभारी अशोक भारद्वाज ने राजस्थान के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे शीर्ष नेतृत्व के फैसलों का सम्मान करें और संगठन की मजबूती में जुटें। उन्होंने साफ किया कि पार्टी का पूरा ध्यान अब राजस्थान के आगामी स्थानीय निकायों और पंचायतों पर है।

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Published on:

06 Apr 2026 04:51 pm

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