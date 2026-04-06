Rajasthan BJP : कभी धुर विरोधी रहे ‘वसुंधरा-किरोड़ी-तिवाड़ी’ ने जब साझा किया एक मंच, जानें फिर क्या हुआ?

राजस्थान की राजनीति में 'दिग्गजों का मिलन' आज चर्चा का विषय बना रहा। भाजपा स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश मुख्यालय में आयोजित विशेष संगोष्ठी में पुरानी कड़वाहटें भुलाकर पार्टी के तीन कद्दावर नेता- वसुंधरा राजे, डॉ. घनश्याम तिवाड़ी और डॉ. किरोड़ी लाल मीणा एक साथ नजर आए। यह नजारा इसलिए खास था क्योंकि ये तीनों नेता वसुंधरा राजे के पिछले कार्यकाल में न केवल मंत्री रह चुके हैं, बल्कि समय-समय पर इनके बीच भारी वैचारिक और राजनीतिक टकराव भी देखा गया है।