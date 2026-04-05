Rajasthan BJP : वसुंधरा राजे के बाद अब ये ‘ठिकाना’ हुआ सीएम भजनलाल का, जानें क्या है ये नया बदलाव?

राजस्थान की राजधानी जयपुर के सरदार पटेल मार्ग स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अपना एक आधिकारिक कक्ष तैयार हो गया है। मुख्यालय के 'कमरा नंबर-5' के बाहर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम की पट्टिका लगा दी गई है। दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री बनने के लगभग ढाई साल (दिसंबर 2023 से अब तक) के लंबे अंतराल के बाद पार्टी कार्यालय में सीएम के लिए यह व्यवस्था की गई है।