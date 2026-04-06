Rajasthan: सरकारी नौकरी की तैयारी होगी और आसान, ग्रामीण युवाओं को बड़ा तोहफा देगी भजनलाल सरकार

मुख्यमंत्री ने अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत सीवरेज कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में देरी से लागत बढ़ती है, इसलिए किसी भी प्रकार की देरी के लिए जिम्मेदारी तय कर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि मानसून से पहले सीवरेज कार्यों से प्रभावित सड़कों के गड्ढों और क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत कर दी जाए, ताकि बारिश के मौसम में आमजन को परेशानी न हो। साथ ही, एफएसटीपी और शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट लगाने के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए।