6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan: सरकारी नौकरी की तैयारी होगी और आसान, ग्रामीण युवाओं को बड़ा तोहफा देगी भजनलाल सरकार

Modern Library: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अटल ज्ञान केन्द्रों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कर युवाओं को गांव में ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का अवसर देने पर जोर दिया।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Apr 05, 2026

Bhajanlal Sharma, Rajasthan, Rajasthan News, Jaipur governance update, Bhajanlal Sharma news, Atal Gyan Kendra Rajasthan, rural education facilities, competitive exam preparation villages, Rajasthan flagship schemes, digital library initiative, eMitra services Rajasthan, online classes rural areas, smart city Jaipur plan, waste management system Jaipur, AMRUT 2.0 sewerage work, urban development Rajasthan, village ward development campaign, Rajasthan government initiatives

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। फाइल फोटो- पत्रिका

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अटल ज्ञान केन्द्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अब पंचायत स्तर पर ही आधुनिक लाइब्रेरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। राज्य सरकार की मंशा है कि गांव का युवा गांव में ही रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सके। इसके लिए अटल ज्ञान केन्द्रों को समुचित मूलभूत और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा, ताकि युवाओं को पढ़ाई के लिए शहरों की ओर पलायन नहीं करना पड़े।

यह वीडियो भी देखें

मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित बैठक में निर्देश दिए कि अटल ज्ञान केन्द्रों पर प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित उपयोगी पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएं और डिजिटल संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। साथ ही, इन केन्द्रों पर ई-मित्र सेवाएं और ऑनलाइन कक्षाओं की सुविधा भी विकसित की जाए। उन्होंने कहा कि अटल ज्ञान केन्द्रों के नए भवनों के निर्माण में गुणवत्ता और उपयोगिता का विशेष ध्यान रखा जाए। प्रत्येक केन्द्र का मानक नक्शा तैयार कर उसे मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा।

पौधारोपण अभियान में बढ़ाएं जनभागीदारी

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि 19 मार्च से संचालित मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-शहरी वार्ड अभियान की निरंतर मॉनिटरिंग कर अब तक की प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान प्राप्त सुझावों का विश्लेषण कर शिक्षा, चिकित्सा और आधारभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही, आगामी दिनों के लिए ठोस कार्ययोजना बनाकर ग्राम सभाओं के बिंदु तय किए जाएं। इनमें आगामी वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान और वृक्षारोपण अभियान की तैयारियों को प्राथमिकता दी जाए तथा इन अभियानों में अधिक से अधिक जनभागीदारी सुनिश्चित की जाए।

जयपुर बने स्मार्ट मैनेजमेंट और उन्नत तकनीक आधारित मॉडल सिटी

मुख्यमंत्री ने स्वायत्त शासन विभाग को अपशिष्ट प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए एकीकृत कंट्रोल रूम मॉडल को सुदृढ़ रूप से अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके तहत जयपुर को स्मार्ट मैनेजमेंट और उन्नत तकनीक आधारित मॉडल सिटी के रूप में विकसित किया जाए, जिससे स्वच्छता, स्वास्थ्य और सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूती मिल सके।

मुख्यमंत्री ने अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत सीवरेज कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में देरी से लागत बढ़ती है, इसलिए किसी भी प्रकार की देरी के लिए जिम्मेदारी तय कर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि मानसून से पहले सीवरेज कार्यों से प्रभावित सड़कों के गड्ढों और क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत कर दी जाए, ताकि बारिश के मौसम में आमजन को परेशानी न हो। साथ ही, एफएसटीपी और शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट लगाने के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए।

ये भी पढ़ें

Rain Alert: मजबूत पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय, राजस्थान में 2 दिन जमकर बरसेंगे बादल, IMD की चेतावनी
जयपुर
climate change, climate change rain, Cloudburst, flooding, Hailstorm, hailstorm update, heavy rain, heavy rain alert, Heavy Rain Alert february 2026, Heavy Rain Alert april 2026, heavy rain update, heavy rain warning, heavy rainfall, Heavy Rainfall Warning, Heavy Showers, rain alert, imd rain alert, imd rajasthan rain alert, imd red alert, IMD Warning, Imd weather forecast, rajasthan ka aaj ka mausam today, Indian Meteorological Department update, Jaipur rain alert, Light rain, live rain updates, april rainfall alert, monsoon, monsoon alert India 2025, monsoon effect, Monsoon Impact, Monsoon impact continues, Monsoon Update, climate change, climate change rain, Cloudburst, flooding, Hailstorm, hailstorm update, heavy rain, heavy rain alert, Heavy Rain Alert february 2026, Heavy Rain Alert april 2026, heavy rain update, heavy rain warning, heavy rainfall, Heavy Rainfall Warning, Heavy Showers, rain alert, imd rain alert, imd rajasthan rain alert, imd red alert, IMD Warning, Imd weather forecast, rajasthan ka aaj ka mausam today, Indian Meteorological Department update, Jaipur rain alert, Light rain, live rain updates, april rainfall alert, monsoon, monsoon alert India 2025, monsoon effect, Monsoon Impact, Monsoon impact continues, Monsoon Update

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

05 Apr 2026 06:48 pm

Published on:

05 Apr 2026 06:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: सरकारी नौकरी की तैयारी होगी और आसान, ग्रामीण युवाओं को बड़ा तोहफा देगी भजनलाल सरकार

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Trade Impact: जंग की आग में झुलसा राजस्थान का बीकानेरी भुजिया का कारोबार, निर्यात पर बड़ा असर

जयपुर

मुहाना में सब्जियां नहीं बिकने से गौशालाओं में भेजी जा रही, बाजार में जनता से लूट

जयपुर

Rajasthan News : तेल संकट के बीच राजस्थान बनेगा देश की 'लाइफ लाइन'! थार से आई ये बड़ी Good News

जयपुर

Rajasthan High Court : नीमकाथाना से गुजरने वाले स्टेट हाईवे का अब हो सकेगा निर्माण, याचिका खारिज

Rajasthan High Court has dismissed petition Neemkathana state highway can be constructed
जयपुर

Rajasthan News: फसल बीमा योजना में बड़ा खेल! क्लेम करते ही सच आया सामने, किसानों के उड़े होश

Rajasthan Crop Insurance
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.