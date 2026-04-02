6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan: CM भजनलाल शर्मा ने दिया बड़ा तोहफा, राजस्थान में कुक-कम-हेल्पर्स का बढ़ गया वेतन, जानें सैलेरी

Cook Cum Helper Salary: राज्य सरकार ने मिड-डे मील कुक-कम-हेल्पर्स के मानदेय में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी का फैसला लिया है। एक अप्रेल 2026 से अब उन्हें 2467 की जगह 2667 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Apr 01, 2026

Rajasthan mid day meal scheme, cook cum helper salary Rajasthan, Rajasthan honorarium hike 2026, Jaipur education department update, Rajasthan budget 2026 news, Bhajanlal Sharma Rajasthan scheme, Rajasthan anganwadi workers update, DBT Rajasthan payment news, Rajasthan govt schemes update, mid day meal workers Rajasthan, Rajasthan salary hike news, Jaipur government decision update, Rajasthan rural scheme news, anganwadi helpers Rajasthan update, Rajasthan welfare scheme 2026

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। फाइल फोटो- पत्रिका

जयपुर। राज्य सरकार ने मिड-डे मील योजना में कार्यरत कुक-कम-हेल्पर्स को राहत देते हुए उनके मानदेय में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। एक अप्रेल 2026 से मानदेय में 10 प्रतिशत की वृद्धि लागू कर दी गई है। अब तक 2467 रुपए प्रतिमाह मिलने वाला मानदेय बढ़ाकर 2667 रुपए कर दिया गया है।

यह फैसला बजट घोषणा 2026-27 के तहत लिया गया है, जिससे प्रदेशभर के हजारों कुक-कम-हेल्पर्स को सीधा लाभ मिलेगा। शिक्षा विभाग के अनुसार संशोधित मानदेय अप्रेल से देय होगा। लंबे समय से चल रही मांग को स्वीकार किए जाने के बाद कर्मियों में संतोष का माहौल है।

यह वीडियो भी देखें

पहले इनको मिला था तोहफा

गौरतलब है कि हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित कार्यक्रम में 1 लाख 22 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को दो यूनिफॉर्म के लिए 1-1 हजार रुपए डीबीटी के जरिए उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा था कि सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मिड-डे मील कुक-कम-हेल्पर सहित सभी मानदेय कर्मियों के मानदेय में 10 प्रतिशत की वृद्धि का निर्णय लिया है, जो 1 अप्रेल 2026 से प्रभावी होगी।

जल्द मिलेगा चश्मा

उन्होंने बताया था कि अमृत आहार योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को सप्ताह में पांच दिन गर्म दूध उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों के सुदृढ़ीकरण और मरम्मत के कार्य भी करवाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और महिला पर्यवेक्षकों को स्मार्टफोन उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि कार्य प्रणाली को और बेहतर बनाया जा सके। आने वाले समय में उनकी आंखों की निःशुल्क जांच और चश्मा उपलब्ध कराने की योजना भी है।

मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-वार्ड अभियान

मुख्यमंत्री ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सोच के अनुसार गांवों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत बनाकर ही आत्मनिर्भर और सशक्त देश का निर्माण किया जा सकता है। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार 19 मार्च से 15 मई तक मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-वार्ड अभियान चला रही है। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों और नगरीय वार्डों के लिए स्थानीय जरूरतों के अनुरूप विकास का रोडमैप तैयार किया जा रहा है। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से भी इसमें सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया था।

ये भी पढ़ें

Jaisalmer Accident: जैसलमेर में दर्दनाक हादसा, बेकाबू कार ने 6 श्रद्धालुओं को कुचला, मासूम की मौत, अफरा-तफरी मची
जैसलमेर
Ramdevra road accident, Jaisalmer Rajasthan news, Rajasthan road accident today, Ramdevra temple accident, Jaisalmer local news, Rajasthan breaking accident news, Ramdevra devotees accident, desert area accident Rajasthan, Pokaran hospital update, Jaisalmer district update, Rajasthan highway accident, Ramdevra market incident, western Rajasthan news, Rajasthan local accident update, Jaisalmer Ramdevra tragedy

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Apr 2026 08:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: CM भजनलाल शर्मा ने दिया बड़ा तोहफा, राजस्थान में कुक-कम-हेल्पर्स का बढ़ गया वेतन, जानें सैलेरी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

BJP Foundation Day : भाजपा स्थापना दिवस पर वसुंधरा राजे का 'पावरफुल' संबोधन, जानें क्या कहीं 10 बड़ी बातें?

Vasundhara Raje
जयपुर

Rajasthan Road : ईरान-इजरायल युद्ध की वजह से राजस्थान में सड़क निर्माण कार्य पर लगा ब्रेक! जानें कैसे

Rajasthan Road construction work in put on hold due to Iran-Israel war Know how
जयपुर

गैस निर्भरता घटाने का उपाय बन सकती है ‘ई-कुकिंग’

ओपिनियन

माता-पिता का अलगाव, सजा बच्चों को क्यों?

ओपिनियन

संपादकीय: विधि क्षेत्र में महिलाओं के अवसर कानूनी ताकत से ही

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.