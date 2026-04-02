Rajasthan: CM भजनलाल शर्मा ने दिया बड़ा तोहफा, राजस्थान में कुक-कम-हेल्पर्स का बढ़ गया वेतन, जानें सैलेरी

उन्होंने बताया था कि अमृत आहार योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को सप्ताह में पांच दिन गर्म दूध उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों के सुदृढ़ीकरण और मरम्मत के कार्य भी करवाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और महिला पर्यवेक्षकों को स्मार्टफोन उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि कार्य प्रणाली को और बेहतर बनाया जा सके। आने वाले समय में उनकी आंखों की निःशुल्क जांच और चश्मा उपलब्ध कराने की योजना भी है।