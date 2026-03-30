पूर्व सीएम पर जमकर बरसे भजनलाल शर्मा, बोले- ‘इंतजार शास्त्र’ वाले तड़प रहे, क्योंकि उनके आलाकमान नहीं बुला रहे

मुख्यमंत्री ने कहा कि इंतजार शास्त्र की बात करने वालों का प्रदेश की जनता ने झूठ का शास्त्र, भ्रष्टाचार का शास्त्र और जेजेएम घोटाला देखा है। कांग्रेस सरकार में जिनको ‘नकारा-निकम्मा’ कहा गया, आजकल उनकी दिल्ली में बहुत चल रही है। इस कारण इंतजार शास्त्र वाले तड़प रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अपने बेटों को बार-बार लॉन्च किया, फिर भी ढाक के तीन पात रहे। कांग्रेसी नेता आज भी आपस में लड़ रहे हैं।