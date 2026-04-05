Rajasthan Politics : भाजपा ने ‘फेसबुक’ पर छुआ 3 मिलियन फ़ॉलोअर्स का आंकड़ा, क्या जानते हैं कांग्रेस-RLP-BSP का हाल?

प्रदेश भाजपा के आधिकारिक फेसबुक पेज ने जैसे ही 30 लाख का आंकड़ा छुआ, संगठन में जश्न का माहौल छा गया। भाजपा ने अपनी पोस्ट में लिखा:

"3 Million Strong – आपका विश्वास, हमारी शक्ति। यह उपलब्धि केवल एक संख्या नहीं, बल्कि आप सभी के अटूट विश्वास और सहभागिता का प्रतीक है। आपके सहयोग से ही हम जन-जन तक संगठन की विचारधारा और सरकार की योजनाओं को पहुँचाने में सफल हो पा रहे हैं।"



भाजपा ने इस सफलता का श्रेय अपने जमीनी कार्यकर्ताओं, सोशल मीडिया टीम और राजस्थान की जनता को दिया है।