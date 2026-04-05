Rajasthan Board : दिव्यांग छात्र भागीरथ सिंह ने रचा इतिहास, 12वीं साइंस में 500 में से 500 अंक लाकर चौंकाया, शिक्षा मंत्री ने भी की ‘सरप्राइज़’ घोषणा 

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं विज्ञान संकाय (दिव्यांग श्रेणी) के परिणामों में बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ तहसील के पुन्दलसर निवासी भागीरथ सिंह ने वो कारनामा कर दिखाया है, जिसने प्रदेश के शैक्षिक क्षेत्र में इतिहास रच दिया है। भारती निकेतन स्कूल के छात्र भागीरथ ने 500 में से 500 (100%) अंक हासिल किए हैं। सबसे प्रेरणादायक बात यह है कि भागीरथ के दोनों हाथ मुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी लेखनी और मस्तिष्क की धार से असंभव को संभव कर दिखाया।