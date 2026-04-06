6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Tiger Safari: खुशखबर, बहुत ही जल्द अब जयपुर की टाइगर सफारी में दिखेंगे व्हाइट टाइगर भीम और गोल्डन बाघिन स्कंधी

Wildlife Tourism in Rajasthan: नाहरगढ़ जैविक उद्यान में पर्यटकों का उमड़ा सैलाब, सफारी बनी आकर्षण का केंद्र। अब सफारी एरिया में अठखेलियां करेंगे भीम और स्कंधी, वन्यजीव प्रेमियों के लिए खास मौका।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Apr 05, 2026

White Tiger Bhim in Jaiput Tiger Safari: जयपुर। राजधानी के नाहरगढ़ जैविक उद्यान में वन्यजीव प्रेमियों के लिए इस सप्ताह एक खास आकर्षण जुड़ने जा रहा है। सफेद बाघ ‘भीम’ और गोल्डन बाघिन ‘स्कंधी’ को टाइगर सफारी क्षेत्र में शिफ्ट कर दिया गया है और अब इन्हें जल्द ही पर्यटकों के दीदार के लिए खुले सफारी क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। अब तक ये दोनों दुर्लभ प्रजाति के बाघ जैविक उद्यान के भीतर ही अपनी अठखेलियों से लोगों को आकर्षित करते थे, लेकिन अब इनके टाइगर सफारी में आने से रोमांच कई गुना बढ़ने की उम्मीद है।

रविवार को नाहरगढ़ जैविक उद्यान में पर्यटकों का भारी उत्साह देखने को मिला। कुल 1516 सैलानियों ने पार्क का भ्रमण कर वन्यजीवों को करीब से देखा। वहीं, 151-151 पर्यटकों ने लायन सफारी और टाइगर सफारी का रोमांचक अनुभव लिया। शेरों की शाही चाल और बाघों की गर्जना ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया।

नाहरगढ़ जैविक उद्यान में संचालित टाइगर और लायन सफारी इन दिनों जयपुरवासियों के साथ-साथ बाहरी पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। प्राकृतिक हरियाली के बीच वन्यजीवों को खुले माहौल में देखने का अनुभव लोगों को खासा लुभा रहा है। अब जब सफेद बाघ भीम और गोल्डन टाइग्रेस स्कंधी सफारी में नजर आएंगे, तो पर्यटकों को और भी दुर्लभ व रोमांचकारी अनुभव मिलने वाला है।

उप वन संरक्षक विजयपाल सिंह के निर्देशन में उद्यान में पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एसीएफ देवेंद्र सिंह राठौड़ और रेंजर शुभम शर्मा ने रविवार को सफारी क्षेत्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। टूरिज्म मैनेजमेंट टीम द्वारा टिकटिंग, वाहन व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और साफ-सफाई को लेकर प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित किया गया।

वन विभाग की सतत निगरानी और बेहतर प्रबंधन के चलते नाहरगढ़ जैविक उद्यान आज प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव पर्यटन स्थलों में अपनी खास पहचान बना चुका है। यह स्थान न केवल मनोरंजन का केंद्र है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीवों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है।

ये भी पढ़ें

School holiday: राजस्थान के स्कूलों में अवकाश कटौती के फैसले से शिक्षक नाराज, आंदोलन का ऐलान
जयपुर
School Holiday

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

05 Apr 2026 08:44 pm

Published on:

05 Apr 2026 08:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Tiger Safari: खुशखबर, बहुत ही जल्द अब जयपुर की टाइगर सफारी में दिखेंगे व्हाइट टाइगर भीम और गोल्डन बाघिन स्कंधी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Trade Impact: जंग की आग में झुलसा राजस्थान का बीकानेरी भुजिया का कारोबार, निर्यात पर बड़ा असर

जयपुर

मुहाना में सब्जियां नहीं बिकने से गौशालाओं में भेजी जा रही, बाजार में जनता से लूट

जयपुर

Rajasthan News : तेल संकट के बीच राजस्थान बनेगा देश की 'लाइफ लाइन'! थार से आई ये बड़ी Good News

जयपुर

Rajasthan High Court : नीमकाथाना से गुजरने वाले स्टेट हाईवे का अब हो सकेगा निर्माण, याचिका खारिज

Rajasthan High Court has dismissed petition Neemkathana state highway can be constructed
जयपुर

Rajasthan News: फसल बीमा योजना में बड़ा खेल! क्लेम करते ही सच आया सामने, किसानों के उड़े होश

Rajasthan Crop Insurance
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.