Weather Update 5 April: बदल गया अभी-अभी मौसम, आज राजस्थान के इन जिलों में देर रात बारिश का अलर्ट

Weather Alert: जयपुर. प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर अचानक करवट ले ली है। मौसम विभाग ने ताज़ा नाउकास्ट चेतावनी जारी करते हुए जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में देर रात बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी आशंका है। मौसम विभाग का यह अलर्ट 5 अप्रेल को शाम साढे सात बजे जारी किया गया है।