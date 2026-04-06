Mandi News: 6 अप्रैल से गेहूं खरीद शुरू, मंडी में किसानों की बड़ी समस्या पर बड़ा एक्शन, मिलेगा पूरा दाम

बैठक के दौरान मंत्री ने पंजीयन के बाद स्लॉट बुकिंग और तुलाई प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि पर्याप्त मात्रा में बारदाना उपलब्ध कराया जाए और मंडी की खरीद क्षमता को दोगुना किया जाए। साथ ही उन्होंने बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया को लेकर किसानों को जागरूक करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग किसानों के लिए परिवार के सदस्य के माध्यम से सत्यापन की सुविधा सुनिश्चित की जाए।