Weather Forecast: राजस्थान 6, 7,8 व 9 अप्रेल को कैसा रहेगा मौसम, कहां आएगी बारिश, कहां रहेगा सूखा

पश्चिमी विक्षोभ का असर: राजस्थान में 6-7 अप्रैल को तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी

Weather News: जयपुर. राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ एक चक्रवाती परिसंचरण के रूप में मध्य पाकिस्तान और आसपास के पंजाब क्षेत्र के ऊपर सक्रिय है, जिसका प्रभाव धीरे-धीरे प्रदेश में दिखाई देने लगा है। इसके साथ ही उप-उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम भी मध्य और पूर्वी भारत के ऊपर तेज गति से बह रही है, जिससे मौसम में अस्थिरता बनी हुई है।