Tourism Development: 25,00,00,000 से बदलेगा गूलर बांध का स्वरूप, पर्यटन हब के रूप में होगा विकास

Guler Dam: जयपुर. राजधानी जयपुर के सांगानेर क्षेत्र स्थित द्रव्यवती नदी पर बने गूलर बांध का स्वरूप जल्द ही पूरी तरह बदलने वाला है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बजट घोषणा के तहत जल संसाधन विभाग ने इस ऐतिहासिक बांध के पुनरुद्धार और सौंदर्यीकरण का कार्य तेज़ी से शुरू कर दिया है। करीब 25 करोड़ रुपए की लागत से गूलर बांध को न केवल पुनर्जीवित किया जा रहा है, बल्कि इसे एक आकर्षक पर्यटन केंद्र के रूप में भी विकसित किया जाएगा।