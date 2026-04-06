Rajasthan Weather Alert : मौसम विभाग का ताजा अपडेट, राजस्थान में फिर तेज आंधी-बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट

राजधानी जयपुर में एक के बाद पश्चिमी विक्षोभ के असर से दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। रविवार को दिन का तापमान सामान्य से 3.4 डिग्री तक गिर गया। अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम केन्द्र के अनुसार न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम केन्द्र के अनुसार सोमवार को फिर से पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगी। राजधानी मे बादल छाए रहेंगे। मंगलवार को बारिश-ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है।